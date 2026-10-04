ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (ראשון) בבסיס חיל הים באשדוד יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ.

במסגרת הביקור, ראש הממשלה ושר הביטחון קיבלו סקירה מראש מטה חיל הים וממפקד בסיס אשדוד על אתגרי הזירה הימית ועל פעילות הזירה הדרומית ובתוכה פלגת הביטחון השוטף ופלוגת הנחתות של הזירה.

בנוסף, ראש הממשלה ושר הביטחון צפו בתצוגת אמצעי לחימה שמשמשים את הזירה אל מול האיומים בהגנה ובהתקפה.

ראש הממשלה נתניהו אמר בהצהרה:

״אני מבקר היום בבסיס חיל הים באשדוד יחד עם שר הביטחון ומפקדים של חיל הים. אני מתרשם מהעוצמה, מהאנשים, מהכלים. אנחנו יודעים שהמרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאב אל-מנדב, והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית. כמובן שלא ניתן לזה לקרות.

אני שמעתי מגורמי הביטחון שהם זקוקים לעוד כלים. הגיעה צוללת שישית לארץ, הם רוצים עוד; עוד כלי שיט, עוד אמצעים אחרים שאני לא מתכוון לפרט כאן. אבל אני אגיד לכם דבר אחד: גם בתחום הזה, העל-ימי והתת-ימי, אני מתכוון שישראל תהיה אחת מהמובילות בעולם בתחום הלחימה הזה. אנחנו נשמור על מדינת ישראל גם מן הים״.