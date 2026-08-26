הרב יונתן שוורץ חושף את מהפכת השידוכים שהוביל 10 10 0:00 / 7:06 הרב יונתן שוורץ חושף את מהפכת השידוכים שהוביל

"פרשת השידוכים": לפני מספר שנים יצא המרצה הנודע הרב יונתן שוורץ במהפכה של ממש בנושא השידוכים - בעיקר לבחורים מבוגרים ובחורות מבוגרות, ומאז יצאו לפעול מאות שידוכים, בזכות היוזמה והתפיסה החדשנית שהוביל בסוגיה הבוערת.

כעת, הוא יוצא בסרטון חדש, הפעם בשפה עברית, בניסיון להוביל את המהפכה הזו דרך 'כיכר השבת' - גם בישראל. הרב מתחנן שיפסיקו להתקשר לשדכנים - כי זה לא עוזר, ומציע את רעיון המצ'ינג - שסייע למאות בחורים ובחורות. במקום להתקשר לשדכנים, תאספו את כל המשפחה והחברים - כאלה שבאמת אכפת להם מהבחור או הבחורה, והם יקבלו על עצמם כל יום להקדיש זמן או לעשות מספר טלפונים כדי להציע את הבחור או הבחורה, ובשיטה הזו מאות בחורים ובחורות מבוגרים מצאו את השידוך שלהם. "לעזור באמת לבחורים ובחורות מבוגרות - רק רגש, רק לב", אומר הרב שוורץ. "כיכר השבת" עם דבריו המלאים קבר מרן הבן איש חי בהר הזיתים: אחד הסיפורים המסתוריים בתולדות ירושלים ישראל שפירא | 25.08.26 דרמה בהכנסת ספר תורה: פרובוקטור תקף את הרב דוד פריוף עד שנעצר | צפו איציק אוחנה | 10:55 "כל אחד מדבר מזה, ואני מאוד מעריך שהרבה הרבה התחילו לדבר מזה, הרב ברוך רוזנבלום, שהוא מדבר בשיעורים שלו מזה, עושה צעקות נוראות על הנושא הזה. המגיד שיעור הגדול בעולם הרב אלי סטפנסקי, שהוא מדבר מזה מאוד הרבה, בזמן האחרון הוא הקים איזו אפליקציה שיש כבר אלפי קורות חיים. אין יום שאני לא מקבל טלפון מהארץ - מי שדכן טוב? מי יכול לעזור לי? יש לי בן, בן 30, 32, 38, בת 40, כל הזמן - מי שדכן טוב. "עשיתי סרטון לפני חמש-שש שנים ביידיש אני עושה את זה היום במיוחד בעברית כי יש ביקוש עצום לזה. בואו נסביר לכם מה הביא כאן באמריקה מאות מאות שידוכים, בכל העולם זה הביא - מי שעשה את הרעיון הזה, ואני רוצה לעשות את זה במיוחד בעברית, כדי להסביר את הנושא הזה. "אין שדכנים, תשכחו מזה, אין. מי שמתקשר אליי ואומר לי תתן לי איזה שדכן טוב לבחור בן 32, איזה שדכן רוצה להיכנס לזה? אף שדכן. אלא אם יש הבטחה של 10,000 דולר, 20,000 דולר - יש לו יותר סיכוי לזכות בלוטו מאשר לקבל את ה-10,000 דולר, אפילו הוא יעשה את השידוך. את הכאב של השדכנים זה נושא בפני עצמו, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו.

ענבי הגפן בענבי הגפן! ( צילום: שאטרסטוק )

"מה כן? יש כזה דבר שנקרא מצ'ינג, שעושים בכסף. הרעיון שאני אומר לכם זה לא כסף, לא עולה גרוש. זמן. מה שצריכים לעשות, הבן אדם היחיד שיכול לעשות לבחורים ולבחורות מבוגרות זה אנשים שיש להם רגש בשבילם. מרגישים, רוצים לעזור להם. מי זה? משפחה, שכנים, חברים.

"אתם צריכים לקחת 30-40 אנשים, כל המשפחה ביחד, לעשות ערב אחד אסיפה, בבית שלכם או בשיחת טלפון, שיחת ועידה, כולם ביחד. מאוד קל לעשות את זה היום, שיחה קבוצתית, וכל אחד לוקח על עצמו כמה זמן הוא הולך לתת לבחור הזה או לבחורה הזאת.

שעה בשבוע? חצי שעה? אבל חייב להיות זמן, כל שבוע, עד מתי שהוא מתארס - בלי חכמות. או זמן או סכום של טלפונים, דאני הולך להתקשר כל שבוע טלפון'.

"מה הוא הולך להתקשר? אני אגיד לכם. אתם הולכים להרים את הטלפון והולכים להגיד ככה: 'יש לי בחור או חבר, השם שלו כך וכך, הוא בן 32. הנה הפרטים שלהם, אולי יש לכם רעיון של שידוך?', זה הכול. זה הכול. אתם לא צריכים להביא שום דבר, רק צריכים להגיד את זה.

"תעשו טלפונים, ואם יהיה כל שבוע 30-40 אנשים שיעשו טלפונים כאלה, לפחות כמה טלפונים כאלה - יגיעו שמות. ולכל קבוצה, לכל עשר אנשים, לוקחים מנהל או מנהלת, שהיא תתקשר אליהם - 'הבאתם איזה שמות חדשים? יש איזה שמות?'.

"אין לכם מושג כמה שידוכים קרה מזה. אין לכם מושג. אין לכם מושג כמה שזה מרבה טלפונים אוטומטי. למה? אתה התקשרת לחבר שלך, החבר שלך שואל מישהו אחר גם כן ומחר הוא מתקשר אליך בחזרה.

"אם עברו ארבע שבועות ולא שמעתם ממנו, תתקשר אליו עוד פעם. מה אנחנו עושים במצ'ינג? תחשבו. מגיע הזמן שהמצ'ינג הולך להסתיים עוד איזה שעתיים, מה אתה הולך לעשות? אתה מרים טלפונים, 'תן, תן, תן, תן'. אתה מגיע ליעד שלך, למה? כי עשית טלפונים - שידוכים זה אותו דבר.

כלה | אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

"אני אגיד לכם מאה אחוז שזה עבד? לא. אבל בואו אני אספר לכם כמה סיפורים. כאן בוויליאמסבורג, לפני שלוש שנים בערך, היה בחור בן 19 שהתחתן. בחור חסידי. יש לו דוד על כיסא גלגלים, ורקד איתו בחור בן 27. הבחור הזה, החתן הזה מאוד מאוד כאב לו. הוא החליט בחתונה, יום אחרי שבע ברכות, אני הולך להתקשר כל יום לעשרה אנשים. עשר טלפונים כל יום, הוא שמע את זה ממני. אחרי שבע ברכות, עשר טלפונים כל יום.

"בהתחלה זה היה קל. כל שבוע, היה חברי הכולל, חברי הישיבה, שכנים. שבוע שני, גם קל. שבוע שלישי, הוא ראה דשא יוצא לו מהיד - למי אני מתקשר? הוא לקח ספר טלפונים של וויליאמסבורג, 'הלו זו משפחת שוורץ', כן, 'אני מוויליאמסבורג, השם שלי כך וכך. יש לי בחור בן 27 על כיסא גלגלים, אולי אתם יודעים על שידוך בשבילו'. ככה הוא עשה כל יום עשרות טלפונים, אחרי חודש הוא חזר לרשימה.

"אחרי שלושה חודשים בערך הבחור הזה התארס. יש לו היום ילד על הכיסא. אתם שומעים נכון.

"הייתי בארץ, בחודש אלול לפני שנה, הזמינו אותי ברחוב חנה לבחור בן 30 בערך. אמרתי להם את הרעיון הזה, ארבעה חודשים אחרי זה הם התקשרו אליי, 'יונתן, תודה, זה עבד, הוא התארס'.

"יש לי היום עשרות ומאות סיפורים כאלה, וזה הדבר היחיד. תפסיקו לשגע את השדכנים, זה לא עוזר. השדכנים יגידו לכם, 'שלח לי קורות חיים, שלח לי תמונה' - זה נגמר.

"יש לי באימייל שלי אלפי קורות חיים, אני מסתכל על זה? אנשים שולחים. תפסיקו לשלוח.

"תיקחו את המשפחה ביחד, את החברים, את השכנים, את כולם ביחד, ואתם תראו בעזרת השם ישועות. זה יעזור לכל אחד? הלוואי, אני לא יכול להגיד. אבל זה יעזור לעשרות, למאות ואולי לאלפים.

"אני מתחנן אליכם. תפסיקו להתקשר אליי ולשדכנים, זה לא עוזר. לא עוזר. מי שהיום כותב שהוא שדכן, אתה יכול לקחת מזוודה וללכת למרכז העיר, ולזרוק מאות דולרים. יהיה לך מספיק דולרים? לא יהיה לך. אתה תגמור מזוודה, תביא עוד מזוודה ועוד מזוודה, אלפי מזוודות לא יהיה מספיק.

"מי שכותב היום שהוא שדכן לבחורים מבוגרים ולבחורות מבוגרות, זה כמו שהוא מביא מזוודה של מאות דולרים ומתחיל לזרוק, ישגעו אותו כל היום. אז תפסיקו.

"לעזור באמת לבחורים ובחורות מבוגרות - רק רגש, רק לב, כולנו ביחד, ובעזרת השם בשם השם נעשה ונצליח, תפרסמו את זה ואתם תראו בעזרת השם ישועות, ושיהיה 'סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו ולכל ישראל אמן'".