התוכנית שמציפה את הנושאים הבוערים והנפיצים ביותר בחברה הישראלית בעוד פרק סוער ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, עם פתיחת שנת הלימודים בצל גזירות כלכליות ומערכת בחירות רוחשת.

השבוע התארחו בפאנל:

ח"כ משה (קינלי) טור-פז - נציג 'יש עתיד' ('ביחד'), שהצדיק את הסנקציות הכלכליות כ"תוצאה ישירה והכרחית להשתמטות", ותקף בחריפות את קמפיין החיילים של ש"ס.

- נציג 'יש עתיד' ('ביחד'), שהצדיק את הסנקציות הכלכליות כ"תוצאה ישירה והכרחית להשתמטות", ותקף בחריפות את קמפיין החיילים של ש"ס. יעקב וידר - יו"ר סיעת הליכוד בבני ברק ואופוזיציונר לוחם, שתקף את שלטון העסקנות המגזרי והאשים את פקידי מערכת המשפט בלקיחת סמכויות לא להם.

- יו"ר סיעת הליכוד בבני ברק ואופוזיציונר לוחם, שתקף את שלטון העסקנות המגזרי והאשים את פקידי מערכת המשפט בלקיחת סמכויות לא להם. ארי קלמן - הכתב לענייני חרדים של i24NEWS, שהציג את הדילמות של ההנהגה החרדית וטען כי הסנקציות אינן מביאות מתגייסים אלא מלכדות את המגזר.

- הכתב לענייני חרדים של i24NEWS, שהציג את הדילמות של ההנהגה החרדית וטען כי הסנקציות אינן מביאות מתגייסים אלא מלכדות את המגזר. נתנאל איזק - מנכ"ל משרד ירושלים והמורשת לשעבר (מגיש 'כיפות ברזל' ב'סרוגים'), שביקר בחריפות את שינוי כללי המשחק ברגע האחרון לרעת המשפחות הצעירות.

מה היה בתכנית?

כותרת שבועית (גזירת המעונות יוצאת לדרך)

הדיון נפתח בחתימת משרד העבודה על מבחני התמיכה החדשים, השוללים סבסוד מעונות יום מאלפי משפחות חרדיות של מחויבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם (גם כאשר האב עובד ומשלם מיסים, ואף רטרואקטיבית). ח"כ טור-פז הגדיר זאת כ"סיבה ותוצאה של מי שבוחר לא לשרת אחרי השבעה באוקטובר". מנגד, נתנאל איזק טען כי מדובר במהלך פסול שמשנה את כללי המשחק תוך כדי תנועה ופוגע בנשים העובדות, ויעקב וידר הבהיר כי חונטה משפטית אינה מוסמכת להחליט על ענישה במקום נבחרי הציבור.

זירה חופשית (חזרת חסימות הכבישים של 'הפלג')

מעצר בחור ישיבה בלוד והחזרת הפגנות 'הפלג' וחסימות הצירים בכביש 4 עוררו ויכוח סוער. יעקב וידר תקף את אוזלת היד מול קומץ שחוסם רבע מיליון תושבים, והשווה את גיבוי היועמ"שית להפגנות לאישור "לשדוד בנק במשך עשרים דקות". ארי קלמן וח"כ טור-פז התעמתו סביב הנתונים: בעוד טור-פז טען לעלייה במספר המתגייסים, קלמן הבהיר כי הסנקציות רק מייצרות אנטגוניזם ומשיגות תוצאה הפוכה.

פינת אנ"ש (הסולחה בש"ס וסרטון הקידוש שנפסל)

חברי הפאנל דנו בסולחה ההיסטורית בין הגר"י יוסף לאריה דרעי, ובסרטון הקמפיין של ש"ס (חייל שמחבק אברך ומדבר על לימוד וקידוש) שנפסל על ידי יו"ר ועדת הבחירות השופט סולברג. ארי קלמן הסביר כי מדובר במהלך מוצלח שנועד לדבר לרגש של הבוחר המסורתי בפריפריה. ח"כ טור-פז לגלג וכינה את דרעי "ראש וראשון למובילי המשתמטים והסבא הגאה לשלושה משתמטים שמציג בדיחה שאינה עוברת מסך", בעוד יעקב וידר טען כי ש"ס בורחת מעיסוק בעוני המגזרי אל תוך נושאי דת ורגש.

הנהגת המגזר (האדמו"ר מגור מכריע: גולדקנוף נשאר)

החלטת חסידות גור להשאיר את השר יצחק גולדקנוף לקדנציה נוספת חרף הביקורת הציתה עימות פוליטי. וידר טען כי יש לפרק את המפלגות החרדיות שמתנהלות כ"ביזנס סגור", בדומה למודל בארה"ב שבו עולם התורה פורח ללא עסקנים. ח"כ טור-פז כינה את ההחלטה "כישלון דמוקרטי שמשמר חוסר הצלחה", ואילו ארי קלמן ונתנאל איזק הסבירו כי המצביע החרדי נאמן לדעת תורה ולהוראת הרבנים ולא לשמות ברשימה – "גם אם ישימו ארבעה קופים ברשימה, הציבור החרדי יצביע אותו דבר".

רץ ברשת (הסערה סביב דברי הגרמ"ה הירש על פרנסה)

תיעוד שהופץ ברשת, ובו נשאל מרן הגרמ"ה הירש האם בחורי ישיבה צריכים להיות מוטרדים משאלת הפרנסה והדיור נוכח הגזירות הכלכליות, עורר דיון נוקב. יעקב וידר ונתנאל איזק מחו על התפיסה המציגה אנשים עובדים כמי שנמצאים "בשולי המחנה", והזכירו את דברי הרמב"ם על חובת הפרנסה ("פשוט נבלה בשוק"). ארי קלמן והמנחה יוסי סרגובסקי הסבירו את הקשר השיחה, שנועדה לבחורי ישיבות צעירים כדי שלא יסיטו את ראשם מלימוד התורה בשל חרדות כלכליות.

מי היה איש השבוע שלהם?

ח"כ משה (קינלי) טור-פז בחר באחיינו סר-אל, שלומד בישיבה כבר שבע שנים לאחר תשע שנות שירות קרבי בצה"ל.

בחר באחיינו סר-אל, שלומד בישיבה כבר שבע שנים לאחר תשע שנות שירות קרבי בצה"ל. נתנאל איזק בחר בראש הממשלה בנימין נתניהו, על האופן שבו ניהל ותפר במלאכת מחשבת את תוצאות הפריימריז והשריונים בליכוד.

בחר בראש הממשלה בנימין נתניהו, על האופן שבו ניהל ותפר במלאכת מחשבת את תוצאות הפריימריז והשריונים בליכוד. יעקב וידר בחר בכל אותם אנשי ציבור חרדים שבחרו שלא להקים מפלגות רסיסים חדשות כדי למנוע את הפלת שלטון הימין.

בחר בכל אותם אנשי ציבור חרדים שבחרו שלא להקים מפלגות רסיסים חדשות כדי למנוע את הפלת שלטון הימין. ארי קלמן בחר ביו"ר ש"ס אריה דרעי, שהצליח להביא את הכרזתו של הגר"י יוסף לפיה "גם כשכועסים לא עוזבים את הבית".

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