דקת חיזוק ביום תנצלו את שתי השבתות הקרובות, זו הסיבה | צפו ברבי אלימלך בידרמן "אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות - מיד נגאלין" זה גם בגאולה פרטית | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)