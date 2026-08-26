דקת חיזוק ביום תנצלו את שתי השבתות הקרובות, זו הסיבה | צפו ברבי אלימלך בידרמן "אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות - מיד נגאלין" זה גם בגאולה פרטית | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת12:00 תנצלו את שתי השבתות הקרובות, זו הסיבה | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/0:41תנצלו את שתי השבתות הקרובות, זו הסיבה | צפו ברבי אלימלך בידרמן עוד באותו נושאתבקש ותתחנן באלול - כמו חתן | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|25.08.26 רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:דרמה בהכנסת ספר תורה: פרובוקטור תקף את הרב דוד פריוף עד שנעצר | צפואיציק אוחנה|10:55קבר מרן הבן איש חי בהר הזיתים: אחד הסיפורים המסתוריים בתולדות ירושליםישראל שפירא|25.08.26לאחר שהוצגה בפניו האמת: הגר״א נבנצל ביטל את מכתב המחאה ומחזק את רב הכותלחזקי שטרן|25.08.26אולי גם יעניין אותך:טרגדיה נוראית: התינוקת שאימה נהרגה בתאונה - נפטרה אחרי 6 שבועותדוד הכהן|25.08.26שולי רנד ומיכל כבר לא - ועכשיו זה סופי | זה מה שהיא סיפרה בשידור חיאיציק אוחנה|25.08.26נחשף: הבקשה של משפחת החשוד ברצח הילד בבית שמש ימים לפני האסוןקובי רוזן|25.08.26
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