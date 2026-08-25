דקת חיזוק ביום תבקש ותתחנן באלול - כמו חתן | צפו ברבי אלימלך בידרמן החתן בוכה ביום חופתו וכולם שמחים, כך אנחנו צריכים להתפלל ולבקש באלול | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת12:00 תבקש ותתחנן באלול - כמו חתן | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/0:37תבקש ותתחנן באלול - כמו חתן | צפו ברבי אלימלך בידרמן עוד באותו נושאתעשה טוב לרבים, ישאירו אותך פה בחינם | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|24.08.26 תפילהאלולרבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:"הוא התחנן לסוהרים": הראש"ל חשף מה עבר בחור ישיבה בכלא הצבאי | צפוישי כהן|07:23״חילול השם״: הגר״א נבנצל והראשל״צ נגד התפילה המתוכננת בכותלקובי ישראל|24.08.26דרמה בבני ברק: צעיר בן 17 נפל מגובה של 12 מטר ופונה לבית החולים; זה מצבוקובי רוזן|24.08.26אולי גם יעניין אותך:זו הסיבה המפתיעה שהחופה של עומר אדם באיטליה תתקיים בהפרדהאיציק אוחנה|24.08.26כביש גהה נחסם: כמה עשרות רצ"פניקים יצאו למחאה נגד מעצר תלמידי ישיבותכיכר השבת|24.08.26שאז מה באמת קרה לאושיית הרשת ישראל בוגרד בתוך האמבולנס?יוסי כץ|מקודם
0 תגובות