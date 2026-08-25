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דקת חיזוק ביום

תבקש ותתחנן באלול - כמו חתן | צפו ברבי אלימלך בידרמן

החתן בוכה ביום חופתו וכולם שמחים, כך אנחנו צריכים להתפלל ולבקש באלול | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)

תבקש ותתחנן באלול - כמו חתן | צפו ברבי אלימלך בידרמן
תבקש ותתחנן באלול - כמו חתן | צפו ברבי אלימלך בידרמן
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תפילהאלולרבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום

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