דקת חיזוק ביום תבקש ותתחנן באלול - כמו חתן | צפו ברבי אלימלך בידרמן החתן בוכה ביום חופתו וכולם שמחים, כך אנחנו צריכים להתפלל ולבקש באלול | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)