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השוטרים ירו על הגלגלים

מרדף קטלני בלב ירושלים: גנב רכב ניסה להימלט מהמשטרה ונהרג | שוטר נפצע

שוטרים זיהו רכב גנוב בקטמון ופתחו במרדף • החשוד נסע בניגוד לכיוון התנועה ולא נעצר גם לאחר ירי לגלגלים | התנגש בעמוד ומת בבית החולים (בארץ)

7תגובות
זירת התאונה (צילום: דוברות המשטרה)

מרדף משטרתי דרמטי שהחל הלילה (בין שלישי לרביעי) בשכונת קטמון בירושלים הסתיים במות הגנב, לאחר שחשוד בגניבת רכב ניסה להימלט מ בנסיעה פרועה ובסופו של דבר ביצע תאונה עצמית קטלנית בצומת א-טור. החשוד, שזהותו טרם נקבעה, מת מפצעיו בבית החולים לאחר שפונה במצב אנוש.

האירוע החל כאשר התקבל דיווח במוקד המשטרה על רכב שנגנב משכונת קטמון בירושלים. צוותי סיור ממחוז ירושלים, שכללו שוטרים ממספר תחנות - מוריה, לב הבירה ותחנת שלם - יצאו לסריקות באזור ואכן זיהו את הרכב הגנוב בנסיעה.

השוטרים ניסו לעצור את הרכב ולהביא למעצרו של הנהג, אך החשוד סירב להישמע להוראותיהם והחל בבריחה פרועה שסיכנה את חיי השוטרים ומשתמשי הדרך כאחד. במהלך המרדף, החשוד נסע בניגוד לכיוון התנועה תוך סיכון ממשי של עוברי אורח.

נוכח הסכנה הממשית והעובדה שהחשוד לא נענה לקריאות השוטרים לעצור, בוצע ירי ממוקד לעבר גלגלי הרכב במטרה לעצור את המנוסה. אולם גם לאחר הירי, החשוד המשיך במנוסתו הפרועה ולא עצר את הרכב.

המרדף הסתיים כאשר החשוד ביצע תאונה עצמית בצומת א-טור. הרכב התנגש בעמוד וכן ברכב פרטי שנסע באזור. כתוצאה מהתאונה הקשה, נפצעו שוטר ואזרח במקום, ומצבם הוגדר כקל. שניהם פונו לקבלת טיפול רפואי.

החשוד עצמו פונה מהזירה במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה על ידי צוותי ההצלה. הוא הועבר לבית החולים אך גורמי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו. זהותו של החשוד טרם נקבעה, והמשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות האירוע.
משטרהגנבמרדף

7 תגובות

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3
מצויין פושעים צריכים לדעת שמוות זו אופציה ריאלית לגמרי
אחות
2
דבר ראשון מזל טוב "כן יאבדו כל אויבך ה'" דבר שני עורך הכתבה זקוק למשקפיים מכיוון שרואים בבירור שמדובר בעץ ולא בעמוד, זה אפילו לא מבלבל!
יהודי
1
סוף גנב לתליה!
יאיר
אבל בסופו של יום אין רכב למי שגנבו ממנו
נכון
הרכב ז"ל אבל ייתכן שהגנב הבא יחשוב פעמיים
אשר
נסיון הצלת הרכב נכשל בגדול
מושיקו
מקווה בשבילו שיש לו ביטוח מקיף
צמח סניור

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