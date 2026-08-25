בום בבית שמש: המדעים כובשים את החינוך החרדי

מערכת החינוך החרדית בבית שמש עומדת בפתחה של מהפכה חינוכית: ששה מוסדות חינוך בעיר זכו להשתלב ביוזמה חסרת תקדים שתנגיש לתלמידים ולתלמידות כלים מדעיים וטכנולוגיים ברמה הגבוהה ביותר, תוך שמירה מלאה על הצביון התורני והרוחני של המוסדות.

על פי הודעה רשמית שהגיעה ממשרד החינוך ומעיריית בית שמש, היוזמה יוצאת לדרך במסגרת שיתוף פעולה רב-מערכתי בין עיריית בית שמש, המחוז החרדי במשרד החינוך ומכון דוידסון לחינוך מדעי – הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. המהלך מהווה פריצת דרך בהנגשת חינוך מדעי וטכנולוגי לציבור החרדי, תוך התאמה מלאה לערכיו ולצרכיו.

משאבים עשירים וליווי מקצועי צמוד

במסגרת הזכייה בקול הקורא העירוני הייעודי, יזכו בתי הספר למשאבים עשירים, למומחיות פדגוגית ולליווי מקצועי צמוד מצד החוקרים והמובילים של מכון דוידסון. המהלך נועד לאפשר למידה מדעית וטכנולוגית ברמה הגבוהה ביותר, תוך התאמה מוחלטת לאופיים וצביונם התורני של בתי הספר.

אחד הדגשים המרכזיים בתוכנית הוא ההקפדה על התאמה פרטנית לציבור החרדי. התכנים המדעיים והטכנולוגיים ישתלבו באופן הרמוני עם הערכים ויראת השמים של התלמידים, כך שהמצוינות המדעית תצעד יד ביד עם החינוך התורני.

"מצוינות מדעית וחינוך תורני יד ביד"

בין בתי הספר הזוכים בולט בית הספר לבנות "בית יעקב – נצח ישראל", שמנהלתו, חני גרגל, בירכה על המהלך: "החיבור לתוכנית ה-STEM הוא ביטוי לתפיסה חינוכית מתחדשת, המעניקה לתלמידות את כלי המחר ברמה הגבוהה ביותר. המהלך מוכיח כי מצוינות מדעית וטכנולוגית צועדת יד ביד עם חינוך תורני וערכים".

שר החינוך: "אבן דרך משמעותית"

שר החינוך, יואב קיש, התייחס להשקת התוכנית והדגיש כי מדובר באבן דרך משמעותית בהנגשת לימודי מדע וטכנולוגיה מתקדמים לכלל חלקי החברה בישראל. לדבריו, המהלך מוכיח הלכה למעשה כי ניתן לשלב בין מצוינות מדעית-טכנולוגית לבין שמירה קפדנית על אורח החיים החרדי.

"משרד החינוך ימשיך להשקיע במתן כלים מתקדמים לדור העתיד בכלל המגזרים", הבהיר השר, תוך הדגשת המחויבות להעניק לכל תלמיד ותלמידה בישראל גישה לחינוך איכותי ומתקדם, ללא קשר למגזר או לרקע.

היוזמה מצטרפת למהלכים נוספים שמקדם המחוז החרדי במשרד החינוך בשנים האחרונות, במטרה להתאים את מערכת החינוך החרדית לאתגרי המאה ה-21, תוך שמירה על הזהות התורנית והערכים המסורתיים של הציבור החרדי.