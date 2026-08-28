כמה חודשים לאחר חלוקת הירושה ההיסטורית בסאטמר, במסגרתה חולקו החפצים היקרים של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל שווה בשווה בין בניו, התקיימה היום חלוקת ירושה נוספת, הפעם של כלי הכסף עתיקי הערך של הרבי זצ"ל.
בשונה מחלוקת החפצים הקודמת שהתחלקה בין הבנים, הפעם חולקו כלי הכסף בשלימות בין כל שבעת הילדים, כולל שלוש הבנות.
מעמד חלוקת הירושה התקיים שוב בביתו של הנגיד ר' ליפא פרידמן במונסי, בהשתתפות נציגי כל אחד מהיורשים והמשמשים בקודש.
ההגרלה עצמה נערכה באמצעות שתי קופסאות ייעודיות: בקופסה הראשונה הונחו פתקים עם שמותיהם של שבעת היורשים, ובקופסה השנייה הונחו פתקים המפרטים את חבילות הירושה, חבילה א', חבילה ב' וכן הלאה, כאשר כל חבילה כוללת פירוט מדויק של כלי הכסף ושווים המוערך.
בכל סבב של ההגרלה שנערכה במקום, נשלף פתק אחד עם שמו של אחד היורשים, ומיד לאחר מכן נשלף פתק נוסף מהקופסה השנייה שקבע איזו חבילת ירושה תוענק לו.
תוצאות ההגרלה שעלו מהקופסאות:
- הערכה הראשונה: הגה"צ גאב"ד סאטמר בורו פארק.
הערכה השנייה:
הגה"צ גאב"ד סאטמר מונסי.
הערכה השלישית:
הגה"צ גאב"ד סאטמר מונטריאול.
הערכה הרביעית
האדמו"ר מוהרי"י מסאטמר
הערכה החמישית:
האדמו"ר המהר"א מסאטמר
הערכה השישית:
הגה"צ אבד"ק זענטא.
הערכה השביעית:
הגה"צ אבד"ק סאטמר 15.
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