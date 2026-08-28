חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

כמה חודשים לאחר חלוקת הירושה ההיסטורית בסאטמר, במסגרתה חולקו החפצים היקרים של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל שווה בשווה בין בניו, התקיימה היום חלוקת ירושה נוספת, הפעם של כלי הכסף עתיקי הערך של הרבי זצ"ל.

שווי ירושת הכסף והזהב בסאטמר

בשונה מחלוקת החפצים הקודמת שהתחלקה בין הבנים, הפעם חולקו כלי הכסף בשלימות בין כל שבעת הילדים, כולל שלוש הבנות. מעמד חלוקת הירושה התקיים שוב בביתו של הנגיד ר' ליפא פרידמן במונסי, בהשתתפות נציגי כל אחד מהיורשים והמשמשים בקודש.

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

ההגרלה עצמה נערכה באמצעות שתי קופסאות ייעודיות: בקופסה הראשונה הונחו פתקים עם שמותיהם של שבעת היורשים, ובקופסה השנייה הונחו פתקים המפרטים את חבילות הירושה, חבילה א', חבילה ב' וכן הלאה, כאשר כל חבילה כוללת פירוט מדויק של כלי הכסף ושווים המוערך.

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

בכל סבב של ההגרלה שנערכה במקום, נשלף פתק אחד עם שמו של אחד היורשים, ומיד לאחר מכן נשלף פתק נוסף מהקופסה השנייה שקבע איזו חבילת ירושה תוענק לו.

תוצאות ההגרלה שעלו מהקופסאות:

הערכה הראשונה: הגה"צ גאב"ד סאטמר בורו פארק.

חבילה א' מהירושה

הערכה השנייה:

הגה"צ גאב"ד סאטמר מונסי.

חבילה ב' מהירושה

הערכה השלישית:

הגה"צ גאב"ד סאטמר מונטריאול.

חבילה ג' מהירושה

הערכה הרביעית

האדמו"ר מוהרי"י מסאטמר

חבילה ד' מהירושה

הערכה החמישית:

האדמו"ר המהר"א מסאטמר

חבילה ה' מהירושה

הערכה השישית:

הגה"צ אבד"ק זענטא.

חבילה ו' מהירושה

הערכה השביעית:

הגה"צ אבד"ק סאטמר 15.

חבילה ז' מהירושה

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )