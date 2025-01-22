אל אולם השמחות החדש 'עטרת מלכה' בקריית יואל נהרו המוני אורחים, ועל צבאם האדמו"ר מסאטמר, לצד רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, אישי ציבור בכירים לצד נגידים, לשוש ולשמוח בשמחתו של הנגיד הצעיר ר' ליפא פרידמן, בנו של המשב"ק האגדי לבית סאטמר, הרב משה פרידמן | האדמו"ר מסאטמר שהופיע כאמור במרכז השמחה, ערך טיש לחיים, ואף פצח במחול נלהב עם חתן המצוות, ועם אביו וזקינו (חסידים)
במעמד אדיר חגגו חסידי סאטמר בבורו פארק, חגיגת 'חנוכת הבית' לבניין בית החינוך לבנות 'בנות רחל', שנבנה ברוב פאר והדר ע"י הנגיד ליפא פרידמן בנו של הרב משה פרידמן משב"ק אדמו"רי בית סאטמר | במעמד שולבה שמחת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר הופיע השבוע בהדרו למעמד חנוכת הבית וקביעת מזוזות בבניינים החדשים שנבנו במחנה סאטמר בורו פארק, אשר בהרי הקאנטרי ע"י הנגיד הרב ליפא פרידמן בן הרב משה פרידמן משב"ק בית סאטמר לזכות אביו הדגול | עם הופעת האדמו"ר קידמו את פניו בשירה אדירה ילדי הקעמפ, ובהמשך נערך מעמד חנוכת הבית בשילוב קבלת פני האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)