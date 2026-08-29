רחובות לונדון ( צילום: אברומי בלום )

סאגת קבלת התלמידות לסמינרים בלונדון, שהעסיקה בשבועות האחרונים את הציבור החרדי בבריטניה, הגיעה לפתרונה המבורך ממש בערב שבת, כאשר כל עשרים הבנות שנותרו ללא מקום לימודים שובצו במוסדות.

כזכור, כפי שפורסם ב'כיכר השבת', חברי בד"ץ 'התאחדות קהילות החרדים' בלונדון נקטו בצעד חסר תקדים והוציאו פסק הלכה נחרץ האוסר על פתיחת כלל הסמינרים בעיר, כל עוד ישנה אפילו בת אחת שנותרה מחוץ למסגרת. תחילה שיגרו רבני הבד"ץ מכתב אזהרה לפני כחודש, ומשלא נפתרה הבעיה, הודיעו בשבוע שעבר באופן רשמי כי שום סמינר לא יפתח את שעריו בתחילת הזמן. הנחיה תקיפה זו חוללה דריכות רבה בקהילה המקומית והביאה למאמצים קדחתניים מאחורי הקלעים. ביום שישי האחרון, לאחר שכל עשרים הבנות שובצו בהצלחה, שיגרו חברי הבד"ץ מכתב מיוחד ובו הודיעו כי ניתן לפתוח את הסמינרים כמתוכנן, תוך שהם מברכים על הפתרון המלא.

מכתב רבני לונדון

צעד נחוש זה של רבני לונדון זוכה להערצה מקיר לקיר בציבור החרדי. בעוד שבמקומות רבים נאלצות בנות רבות להישאר בבית בתחילת שנה רק בשל מחסור בקשרים ובפרוטקציה, הוכיחו רבני בריטניה כי ניתן להילחם בעוז עבור כל נפש מישראל. בקהילות רבות מייחלים כי המודל המבורך של לונדון יעתיק את עצמו גם לקהילות נוספות ברחבי העולם, וישים קץ לתופעה הכואבת של בנות שנותרות ללא מענה.