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מתוך שלהבת אש קודש

שמחה שלא תישכח; הרבי מזוטשקא השיא את בן זקוניו

מאות חסידים ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים נהרו השבוע לשמחת נישואי בן זקוניו של האדמו"ר מזוטשקא |ברגעי  השיא של השמחה, לפני מעמד ה'מצווה טאנץ', עורר האדמו"ר את החסידים בדברי התעוררות שזורים בחרוזים נפלאים | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים) 

שמחת בית זוטשקא
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)

מאות חסידים, אנשי מעשה וגלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, נטלו השבוע חלק בשמחת נישואי בן זקוניו של האדמו"ר מזוטשקא, חתן האדמו"ר משאץ. עב"ג הכלה נכדת הרה"צ רבי יעקב מרדכי טווערסקי, אב"ד טשערנוביל אלעד, והאדמו"ר מביאלה ישרי לב.

החסידים התעלו שעות ארוכות ברוממות דבקות, כשהאדמו"ר מזוטשקא מעודד את השירה בעוז ובתעצומות עם ניגוניו הנודעים שהלחין במהלך השנים, לצד לחנים חדשים שהלחין במיוחד לקראת שמחת ה.

רגעי השיא של השמחה נרשמו באישון ליל, לפני מעמד ה'מצווה טאנץ'. האדמו"ר נשא מדברות קדשו דברי התעוררות והכנה נרגשים שהושרו בחרוזים נפלאים, על גבי הלחן החדש 'אחת שאלתי', כשבין פרק לפרק מצטרף הציבור בשירה מתוך כיסופים.

לאחר מכן פצח האדמו"ר בריקוד ה'מצווה טאנץ' באש שלהבת ובדבקות עילאית לצלילי לחנו "וברוך שם כבודו", ובהמשך פצח בריקוד הנלהב על הניגון 'אחד יחיד', כמנהג העתיק והמרומם של אדמו"רי בית נדבורנה.

שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית זוטשקא (צילום: שוקי לרר)

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