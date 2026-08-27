מערכת גשם חסרת תקדים צפויה להכות בישראל ממוצאי שבת, כאשר היורה יגיע באורח חריג כבר במהלך חודש אוגוסט.

כך תתפתח מערכת הגשם הנדירה

בימי הקיץ השגרתיים שולטת באזורנו הרמה הסובטרופית המונעת התפתחות ענני גשם, אך כעת חודר לאזור אפיק רום ומביא עמו מסת אוויר קרה במיוחד.

המפגש בין האוויר הקר בשכבות הגבוהות לבין הקרקע החמה מייצר אי-יציבות חריפה ומערבולת תרמית, שתביא למזג אוויר פעיל האופייני לתחילת החורף. לאחר ירידה הדרגתית בטמפרטורות במהלך ימי שישי ושבת, הסימנים הראשונים למערכת יופיעו כבר בשבת בצוהריים, עם סיכוי להתפתחות עננות מקומית באזורי ההרים.

השינוי המשמעותי ביותר יתרחש בלילה שבין שבת לראשון, אז תייצר המערכת חזית גשם מסודרת שתנוע ממערב למזרח. שיא האירוע יתרכז בשעות הלילה ועד יום ראשון בצוהריים, וילווה בסופות רעמים, ברקים, ברד ומשבי רוח חזקים. לקראת יום ראשון אחר הצוהריים המערכת תחלוף והטמפרטורות ישובו לעלות. למרות הממטרים, הטמפרטורות יוסיפו להיות קיציות ויעמדו על כ-31 מעלות בתל אביב וכ-28 בירושלים, עם ירידה נקודתית בלבד בזמן מעבר העננים.

כמה גשם צפוי לרדת ובאילו אזורים

הורדת המשקעים צפויה להקיף שטח נרחב מהצפון ועד לנגב, אך עוצמת הגשמים תשתנה באופן משמעותי בין האזורים השונים.

ברוב אופקי הארץ הצפי הוא לכמויות צנועות שנעות בין מ"מ אחד לחמישה מ"מ בלבד. מנגד, באזורים הממוקמים לאורך רצועת החוף והצפון צפויים מטחי גשם כבדים ביותר.

בגליל המערבי, במפרץ חיפה ובמישור החוף המרכזי צפויות לרדת כמויות של 20 עד 40 מ"מ של גשם. במוקדים מסוימים באזורים אלו אף עשויות לרדת כמויות נקודתיות של עד 60 מ"מ בפרק זמן קצר מאוד.

עוצמה זו, בשילוב העובדה שתשתיות הניקוז העירוניות באוגוסט טרם הוכשרו לחורף, מעלה חשש כבד מהצפות עירוניות ושיטפונות. ברשות הניקוז והנחלים גליל מערבי מזהירים כי "חל איסור מוחלט להיכנס לאפיקי נחלים, למסלולי טיול הסמוכים למקורות מים ולשטחים פתוחים הנמצאים בסכנת הצפה".

כוחות הכבאות וההצלה תגברו את יחידות החילוץ ממים זורמים, את יחידת להבה ואת מוקדי 102 לקראת עומסי התנועה והסכנות הצפויות. הציבור נקרא להתרחק מנחלים ולא לחצות כבישים מוצפים.