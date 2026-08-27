( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

בהערכת מצב רב-זירתית שקיים הבוקר (חמישי), השיב הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר לביקורת הציבורית והפוליטית שנמתחה כלפיו בעניין הפצ"רית הצבאית הראשית המודחת, אל"ם יפעת תומר ירושלמי. "אנחנו עוסקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל - זהו השיקול היחיד העומד לנגד עינינו", הדגיש הרמטכ"ל, והוסיף: "לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו".

הרמטכ"ל התייחס למצב הביטחוני הרב-זירתי ולאתגרים העומדים בפני צה"ל: "אתגרים רבים לפנינו. אנחנו מקדמים נהלי קרב בכל הזירות מאיראן, לבנון ועד לעזה ומצויים בכוננות גבוהה אל מול נפיצות רב-זירתית". לאור המתיחות ביהודה ושומרון ותקופת החגים הקרבה, הנחה הרמטכ"ל על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לעיבוי הסד"כ בגזרה. זמיר הביע ביקורת חריפה על מצב התקציב הביטחוני: "לצערנו בימים אלה אנחנו מצויים גם במערכה על התקציב. בעת בה צה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות - עלינו להתמודד עם 'קופה ריקה'. מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בבסיס פלמחים ( צילום: דובר צה"ל )

התקפה פוליטית חריפה

השר סמוטריץ׳ על העברת הכספים לפ״צרית המודחת: ״מדינת ישראל, חיילי צה״ל ולוחמי כוח 100, שילמו מחיר כבד מאוד על ההתנהלות הפושעת של הפצ״רית. אין שום סיבה בעולם שהיא תקבל אפילו שקל אחד ממדינת ישראל עד הכרעה מוחלטת בהליך הפלילי. כל עוד אני שר האוצר, אבלום בגופי את ההטבות המופלגות שיש מי שרוצה להעניק לה. ככה פשוט".

ח"כ אושר שקלים הגיב בחריפות להחלטת הרמטכ"ל בעניין תומר ירושלמי: "הפצ"רית לשעבר שפשעה כנגד חיילינו חייבת לשבת בכלא לשנים רבות, ויש לשלול ממנה ומדומיה את הדרגות, השכר והפנסיה". שקלים הבהיר כי הכנסת הבאה תעביר את "חוק יאיר גולן", שיסמיך את השר הממונה לנקוט צעדים כאלה. "עם ישראל לא אמור לשלם שקל אחד לאלו שפוגעים בכוחותינו, אלא להעמידם לדין", הדגיש.

הפרשן יעקב ברדוגו, אמר בריאיון לאיתמר פליישמן וגיא בוסי ברדיו גלי ישראל, העלה טענות חמורות יותר: "הסיפור האמיתי זה שהגברת ירושלמי מחזיקה ויודעת משהו על המערכת, לפי טעמי. כל מה שאנחנו יודעים בפרשייה הזו - מלמד דבר אחד: היא יודעת משהו. במילים אחרות, יש פה דמי שתיקה של עשרות מיליוני שקלים".

ברדוגו תקף בגלי ישראל את העובדה שהרמטכ"ל מתעסק בנושא זה בעת משבר ביטחוני: "יש לנו שבע חזיתות, אנחנו נלחמים בחמאס, נלחמים בלבנון, נלחמים בסוריה, נלחמים באיראן, נלחמים בחות'ים וביהודה ושומרון - וכל מה שהוא מתעסק בימים האחרונים זה בפנסיה של עשרות מיליוני שקלים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ ( צילום: Noam Revkin Fenton/FLASH90 )

שאלות על מעורבות משרד המשפטים

עמית סגל העלה שאלה מהותית: "למה הצבא מערב את משרד המשפטים? מה הקשר שלו בכלל לסוגיה? אלא אם המטרה כמו בכל פרשת הפצ"רית היא לטאטא מה שאפשר ובמהירות תחת האדמה, ומי כמו משרד המשפטים הוא בעל האינטרס לכך".

סגל הוסיף: "המחלוקת בין הצדדים נאמדת במיליוני שקלים. החוק מפורש מאוד: מי שגורש מהצבא לא יהיה זכאי לגמלה. למה לעזאזל הצבא רץ לחתום על הסדר עם הפצ"רית במקום לחכות להחלטה השיפוטית, כשהתוצאה היא מיליונים על חשבוננו?"

כזכור, החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו הטילה וטו על החלטת הרמטכ"ל להעניק מעטפת פרישה מפליגה לתומר ירושלמי, שהודחה על רקע חשדות חמורים בגין הגשת תצהיר כוזב לבג"ץ וטיוח חקירת ההדלפה משדה תימן. לפי הערכות, שווי מעטפת הפרישה המצטברת עומד על מיליוני שקלים.

שר הביטחון ישראל כץ דרש מהרמטכ"ל לנקוט צעדים נוקשים לשלילת זכויותיה של תומר ירושלמי, והביע ביקורת חריפה על גרירת הרגליים של המערכת המשפטית האזרחית בקידום כתב האישום נגדה.