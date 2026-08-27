איראן נכנסת לשלב של קרב בלימה מול הסנקציות האמריקניות, כאשר כלכלתה סופגת מכה קשה במיוחד וההשפעות ניכרות היטב ברחוב האיראני.

כעת שהיא מוצאת את עצמה כשפניה אל הקיר, אלו האופציות העומדות לרשותה של טהרן.

תקיפה באירופה

בעקבות מהלכיו האחרונים של הנשיא טראמפ, איראן מאיימת להרחיב את זירת הלחימה אל מחוץ למזרח התיכון ולפגוע במדינות חברות באיחוד האירופי ובברית נאט"ו, דוגמת בולגריה.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באקאי, הצהיר כי "לאיראן יש את הזכות הלגיטימית להפנות אל המקור והמקור של כל מעשה תוקפנות". הוא הוסיף כי "הבהרנו כי כל פעולה הנחשבת כתמיכה בתוקפנות הצבאית של ארצות הברית וישראל נגד איראן מהווה, לפי המשפט הבינלאומי, השתתפות במעשה תוקפנות".

נשק גרעיני

במקביל, בטהראן מקדמים אפשרות של פרישה מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני ופיתוח נשק גרעיני באופן גלוי.

במקביל, מנהל המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, התייחס לאפשרות של שינוי מדיניות הגרעין ואמר כי "העולם כולו אומר, 'אז לאמנה למניעת הופצת נשק גרעיני אין השפעה?' כשאמריקה מנהלת מלחמה כזו, אנשים שואלים: למה שלא נשאף בעצמנו לנשק גרעיני?".

למרות שאיראן אינה מחזיקה עדיין בפצצת אטום לפי כל ההערכות, עדיין יש בידה לייצר את המכונה "פצצה מלוכלכת".

איום כלכלי

בתגובה לסנקציות, מאיימים גורמים איראניים לשתק לחלוטין את תנועת מיכליות הנפט באזור המפרץ הפרסי ולהביא לזינוק במחירי האנרגיה העולמיים. באקאי ציין כי "שיחקנו שחמט במשך זמן רב... למדנו גם לשחק פוקר. עכשיו, מזה זמן מה, אנחנו משחקים שילוב של השניים".

רזאי הבהיר את חומרת התגובה הצפויה מצידה של איראן והדגיש כי "אם המלחמה הכלכלית תימשך, אף טיפת נפט לא תיוצא, לא דרך מצר הורמוז ולא משום מקום במפרץ הפרסי". לדבריו, "איראן תראה בכל השתתפות או תמיכה של מדינה במלחמה הכלכלית של אמריקה נגד העם האיראני כמעשה מלחמה", והוסיף כי "נגמול באופן דמוי רעידת אדמה".

ביכולתה של איראן לשגר גם את כוחות החות'ים על מנת שאלו יתקפו את הספינות העוברות במצר באב-אל מנדב, מהלך שישתק את הכלכלה העולמית כאשר שני המצרים הגדולים יוותרו סגורים בפני המערב.