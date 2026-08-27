הבוקר שאחרי - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 1:03 הבוקר שאחרי ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

אסון הטבע הקשה שפקד את אזור הגבול בין נפאל לטיבט ממשיך לגבות קרבנות בנפש ומספר ההרוגים עולה ככל שנוקפות השעות.

האסון התרחש כאשר קרחון ענק התנתק ממקומו וגרר אחריו גל ענק של מים ובוץ בעמקים. שיטפון הבזק ומפולות הבוץ האדירות הותירו אחריהם לפחות 270 הרוגים בצד הנפאלי ושלושה נוספים בשטח סין. במקביל, רשויות החירום ממשיכות לחפש אחר למעלה מ-1,300 נעדרים, בהם מאות תיירים וצליינים ממדינות רבות ברחבי העולם. השריר שמתאמן לבד: החוקר שיסגור את חדרי הכושר לנצח דני שפיץ | 11:50 22 אלף איש, 150 טונות: הקרב האדום המבחיל בעולם דני שפיץ | 12:51 על פי נתוני המכון הגיאולוגי של ארצות הברית, האסון נגרם כתוצאה מקריסה מסיבית של קרחון ומפולת סלעים עצומה. האירוע יצר זעזוע סיסמי שנחשב תחילה בטעות כרעידת אדמה, והוביל לזרם מים ובוץ אדיר שפקד את אפיקי הנהרות באזור.

קריסת סכר 10 10 0:00 / 1:22 קריסת סכר

ראש ממשלת נפאל, באלנדרה שאה, התייחס לאירוע הקשה וציין כי "מדובר במכת ברק בלתי צפויה של אסון טבע". בדבריו הדגיש כי הממשלה "גייסה את כל כוחותיה ומנגנוניה לאלפי פעולות חילוץ ללא דיחוי" במטרה לאתר ניצולים ולהציל חיים.

צוותי הסיוע בשטח מתארים הרס נרחב לאורך מסלול השיטפון. ראש משלחת ארגון הצלב האדום בנפאל, דייוויד פישר, מסר כי "כפרים שלמים ואזורי שוק נמחקו לחלוטין" כתוצאה מעוצמת המים והבוץ שפקדו את האזור.

קשה לצפייה - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:12 קשה לצפייה ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

מאות תקועים על מדרונות מבודדים

מנהל ארגון הסיוע Mercy Corps במדינה, סוראג' סיגאדל, סיפר כי "מאות אנשים תקועים כעת על מדרונות גבעות מבודדים וחלקם תפסו מחסה במערות". לדבריו, "משפחות מבועתות, תשושות, ועדיין מנסות לדעת אם קרובי משפחה ושכנים נעדרים נותרו בחיים", בעוד "במקומות מסוימים יישובים שלמים נעלמו".

האירוע התרחש בסביבות השעה 8:30 בבוקר לפי השעון המקומי באזור נהר בהוטקושי. הקריסה הדרמטית של צלע ההר לתוך הנהר הובילה לעלייה חדה ופתאומית במפלס המים, כאשר זרימת כמויות אדירות של מים ובוץ פקדה את היישובים הסמוכים.

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מבצע חילוץ בינלאומי תחת תנאים מורכבים

מבצע החילוץ הבינלאומי נמשך תחת תנאי שטח מורכבים וחשש מתמיד מקריסות נוספות. השלטונות הסיניים מזהירים כי מפולות בוץ משניות עלולות להתרחש "בכל רגע" ומתריעים על סכנה ממשית להמשך העבודות באזור.

בין התיירים והמטיילים שמוגדרים כעת כנעדרים נמנים אזרחים מנפאל, הודו, בריטניה, דרום אפריקה, אוסטרליה והולנד. בנוסף, כ-28 אוטובוסים נעלמו באזור האירוע, כאשר זהותם ולאומיותם של מרבית הנעדרים אינה ידועה בשלב זה.

ממשלת נפאל הכריזה על מצב חירום ומנהלת מבצעי חילוץ נרחבים בעזרת מסוקים, כוחות ביטחון ותושבים מקומיים. הקבינט התכנס לישיבת חירום כדי לתאם את פעולות החילוץ וההצלה, בעוד בתי החולים הממשלתיים והצבאיים בבירה קטמנדו פינו שטחים מיוחדים לקליטת הפצועים מהאזור.