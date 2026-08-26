המפלגות החרדיות מתחילות להיערך לקראת מערכת הבחירות: דגל התורה ואגודת ישראל יקיימו הערב (רביעי) ישיבת משא ומתן ראשונה, במסגרת המגעים לקראת אפשרות של ריצה משותפת בבחירות הקרובות.

הפגישה תתקיים במשרדי דגל התורה בבני ברק, ותהווה את פתיחת המגעים בין שתי המפלגות לקראת הבחירות.

הדרישות והמשתתפים

במסגרת המשא ומתן, דגל התורה צפויה לדרוש חמישה מקומות מתוך שמונת המקומות הראשונים ברשימה, וכן את הקדמת ח״כ אורי מקלב בתפקיד הראשון לפני ח״כ מאיר פרוש.

הדרישות צפויות להיות חלק מהדיונים על חלוקת המקומות והתפקידים בין שתי המפלגות, כאשר הצדדים יצטרכו להגיע להסכמות בנוגע למבנה הרשימה ולחלוקת הכוח ביניהן.

מטעם אגודת ישראל ישתתף ישראל דרנגר, איש חסידות גור, שיחליף את חנוך זייברט בצוות המשא ומתן. לצד דרנגר ישתתף ח״כ מאיר פרוש, מטעם שלומי אמונים ובעלזא.

מטעם דגל התורה ישתתפו מזכיר הסיעה משה שיפמן וסגן ראש עירית ב״ב מנחם שפירא, מנהל המחלקה המוניציפלית של דגל התורה.

הפגישה הערב צפויה להיות יריית הפתיחה למגעים בין הצדדים, כאשר על הפרק עומדות שאלות מרכזיות בנוגע להמשך הריצה המשותפת, הרכב הרשימה וחלוקת המקומות והתפקידים לקראת הבחירות.