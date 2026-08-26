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סימן שאלה על הריצה המשותפת

5 מקומות מתוך 8 - והקדמת אורי מקלב לפני מאיר פרוש: הדרישות של 'דגל' במגעים עם 'אגודת ישראל'

לקראת הבחירות הקרובות לכנסת, דגל התורה ואגודת ישראל יקיימו הערב ישיבת משא ומתן ראשונה בדרך לריצה משותפת | בצוותי המשא ומתן: נציגי דגל התורה, גור, שלומי אמונים ובעלזא | בדגל התורה דורשים חמישה מקומות בשמינייה הראשונה ואת התפקיד הראשון עבור אורי מקלב לפני מאיר פרוש (פוליטיקה חרדים)

27תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

המפלגות החרדיות מתחילות להיערך לקראת מערכת הבחירות: דגל התורה ואגודת ישראל יקיימו הערב (רביעי) ישיבת משא ומתן ראשונה, במסגרת המגעים לקראת אפשרות של ריצה משותפת בבחירות הקרובות.

הפגישה תתקיים במשרדי דגל התורה בבני ברק, ותהווה את פתיחת המגעים בין שתי המפלגות לקראת הבחירות.

הדרישות והמשתתפים

במסגרת המשא ומתן, דגל התורה צפויה לדרוש חמישה מקומות מתוך שמונת המקומות הראשונים ברשימה, וכן את הקדמת ח״כ אורי מקלב בתפקיד הראשון לפני ח״כ מאיר פרוש.

הדרישות צפויות להיות חלק מהדיונים על חלוקת המקומות והתפקידים בין שתי המפלגות, כאשר הצדדים יצטרכו להגיע להסכמות בנוגע למבנה הרשימה ולחלוקת הכוח ביניהן.

מטעם אגודת ישראל ישתתף ישראל דרנגר, איש חסידות גור, שיחליף את חנוך זייברט בצוות המשא ומתן. לצד דרנגר ישתתף ח״כ מאיר פרוש, מטעם שלומי אמונים ובעלזא.

מטעם דגל התורה ישתתפו מזכיר הסיעה משה שיפמן וסגן ראש עירית ב״ב מנחם שפירא, מנהל המחלקה המוניציפלית של דגל התורה.

הפגישה הערב צפויה להיות יריית הפתיחה למגעים בין הצדדים, כאשר על הפרק עומדות שאלות מרכזיות בנוגע להמשך הריצה המשותפת, הרכב הרשימה וחלוקת המקומות והתפקידים לקראת הבחירות.

27 תגובות

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19
יפה מאוד אחרי קדנציה מפוארת של פעילות ענפה הם עוסקים עכשיו בדברים האמיתיים.
ועשית ככל אשר יורוך
18
במקום לעסוק במי יקדם את מי ברשימה, ראוי שצוותי המשא ומתן יציגו תוכניות עבודה ברורות לגבי עולם התורה וגזירות הגיוס. הציבור מצפה לראות נציגים שנלחמים על רוחניות ולא רק על מיקומי כבוד וסיעות.
אברהם
17
אנחנו רואים את המאבקים האלה בין הליטאים לחסידים ומבינים שרק נציגות ספרדית חזקה משלנו תדאג באמת למוסדות שלנו. אסור לנו להיות תלויים במשא ומתן שלהם, צריך לחזק את הכוח הפנימי שלנו.
מאור
בקיצור אתה אומר להצביע לבן גביר
דוד

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