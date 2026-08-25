עם לפידי אש ושופרות; מעמד ההתעוררות המרטיט של רבי אלימלך במירון
הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן שהה בשבת האחרונה באתרא קדישא מירון, יחד עם חבורת 'באר האמונה' מבית שמש | בצאת השבת ערך מעמד התעוררות עם שופרות ולפידי אש, תוך שהוא מעורר את הקהל לפשפש במעשיהם ולחזור בתשובה שלמה, אולם רק מתוך 'שמחה' ולא מתוך עצבות חס ושלום (חסידים)
שלושה שבועות לאחר הקריסה הפתאומית של קורת גג בהיכל בית המדרש הישן של חסידות סקווירא במרכז החסידות בארה"ב: גדולי המומחים והמהנדסים שהוזעקו למקום קבעו כי המבנה הישן מהווה סכנה ויציבותו הופרה | כל הפרטים על 'חדר הקודש' ההיסטורי של האדמו"ר זצ"ל והתוכניות שננגנזו (חסידים)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, השוהה בשבועות אלו לביקור מרומם בארץ הקודש, ערך השבוע ביקור הוד מיוחד בבית גיסו, הגה"צ רבי דב וייס, גאב"ד קריית צאנז ירושלים | במהלך הביקור המרומם פלפלו הגיסים ארוכות בדברי תורה, ובסיומו התברכו בברכת השנים ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
במלאות עשרים שנה לייסוד קהילת סאטמר בירושלים, התכנסו כלל חסידי סאטמר בעיר הקודש למעמד נשגב ומרומם, ששולב עם הדינר השנתי לטובת המוסדות | את המעמד פיארו רבני החסידות בארץ, לצד אורחי הכבוד שהגיעו במיוחד מחו"ל, הגאון רבי הירצקא צוויבל, מחשובי הרבנים של החסידות בארה"ב, והנגיד הרב אברהם בראך, אשר הגיעו לחזק ולהשתתף בשמחת הקהילה במלאות שני עשורים להקמתה (חסידים)
בתלמוד תורה 'תולדות אברהם יצחק' בבית שמש, חגגו עם תחילת הזמן מסיבת חומש לילדי החמד | את המעמד פיאר הרה"צ רבי דוד צבי קאהן, רב החסידות ברמה ב' בעיר, שנשא דברים ובהמשך חילק חומש ויקרא לילדי החמד | בסיום המעמד פצחו אבות הילדים בריקוד נלהב עם יקירהם על כתפם (חסידים)
הערב יחגג בקול רינה ותודה והמון חוגג בעיר ואם בישראל, אנטווערפן שבבלגיה, שמחת נישואי בנו של האדמו"ר מרימנוב, חתן האדמו"ר מקומרנא ירושלים | במוצאי שב"ק נחגגה שמחת הפארשפיל ומעמד צאתכם לשלום בעיה"ק ירושלים, בהשתתפות גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה והעיר (חסידים)
במעמד נרגש נפתח זמן אלול בכולל הערב של צאנז ז'מיגראד | בסדר הלימוד הראשון הופתעו הלומדים כאשר האדמו"ר הגיע לביקור פתע בהיכל, שהיה מלא וגדוש עד אפס מקום בלומדים מכל המגזרים, חסידים, ליטאים וספרדים | בין ההוגים בתורה נצפה גם אחיו של האדמו"ר, הרב שלמה שמחה הלברשטאם, רב החסידות (חסידים)
מתוך רגשי קודש נעלים קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן באישון ליל בחצר ביתו בקריית יואל שבמונורו | לאחר אמירת 'לשם יחוד' גירש האדמו"ר במקל ארוך את האם, ומינה את האברך הר"ר אליעזר גפן, שהשתדל עבור המעמד, להוריד את הביצים מהקן | לאחר מכן בירך האדמו"ר את כלל הנאספים הנרגשים שחזו במעמד (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב 45 ערך ביקור הוד בארבעת מחנות הקיץ של החסידות בהרי הקאטנרי לרגל סיום הזמן • שבת מרוממת בישיבה הקטנה, לימוד בחברותא במוצ"ש עם התלמידים שזכו בגורל, ומבחנים פומביים במעמדי 'יומא טבא לרבנן' • סיקור ותיעוד ענק (חסידים)
המוני בית ישראל נהרו ביום הילולת האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זצ"ל, לפקוד את קברו במרומי 'הר הזיתים', לשפוך שיח למען ישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד מליל ויום ההילולא, מהיערכות הלוגיסטית וממתחמי הכנסת אורחים (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נוהרים בימים אלו לחזות מקרוב בנועם זיו עבודתו הטמירה של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג המבקר בארץ הקודש, ושוהה בבית האכסניה ברחוב מיצרי טיראן בירושלים - שם הוא עובד את קונו בסילודין • הצלם שוקי לרר מציץ ומגיש תיעוד מיוחד מתפילת השחרית היוקדת של האדמו"ר ומתקיעת השופר, כשהחסידים מקיפים אותו כחומה (חסידים)
בקריית הרצוג התכנסו חסידים ואנשי מעשה להתוועדות חסידית מרוממת לרגל חודש אלול בהשתתפות המשפיע הרב דב מנחם דאברוסקין ושליח חב"ד בבאר שבע הרב שניאור זלמן גורליק | בהתוועדות נצפו ג"כ דמויות הוד ובהן האדמו"ר מצאנז זוועהיל המבקר בימים אלו בארה"ק, לצד הגה"ח ר' אהרן שפירא, גאב"ד פרדס כץ והרה"צ רבי אהרן רוקח, בנו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא (חסידים)
כלל חסידי נדבורנה ירושלים התכנסו לכינוס רב רושם לחיזוק לימוד התורה בצוותא מדי ערב • האדמו"ר נשא אמרות קודש וביקש להגות במסכת סוכה כהכנה לחג הקרב • ראש הכוללים של בעלזא הלהיב את המשתתפים • בסיום המעמד העניק האדמו"ר צלוחיות דבש לכלל הציבור (חסידים)
התרגשות דקדושה שוררת בקרב מאות חסידי ואוהדי בית זוטשקא לקראת שמחת נישואי בן זקוניו של האדמו"ר • במהלך השבת חגגו החסידים את ה'אופריף' ואת שמחת ה'פארשפיל' בצל הקודש • צפו בסיקור מיוחד מהשבת המרוממת, מהניגונים החדשים ועד הדמעות ברעוא דרעווין • תיעוד ענק (חסידים)
אלפי חסידי רחמסטריווקא נטלו חלק אמש (ראשון) בשמחת בר המצווה לבכור נכדיו של האדמו"ר | השמחה שהועברה ברגע האחרון עקב איומי הקיצוניים נחגגה בקול רינה ותודה בהשתתפותו הכבודה של האדמו"ר מקרלין סטולין | וגם, מחוות הענווה של האדמו"ר לשבת על כסא פשוט במהלך השמחה | שוקי לרר מגיש תיעוד וסיקור ענק (חסידים)
לקראת פתיחת הזמן החדש, הנהלת בית החינוך לבנות 'בית רחל' ד'סאטמר, באזהרה תקיפה וחסרת תקדים להורים ולתלמידות – איסור מוחלט על לבישת בגדים מבד ג'ינס, גם מחוץ לשעות הלימודים ובשעות הפנאי • "בת ישראל אינה רשאית ללכת לעולם עם בגדים כאלו" • המכתב המלא והתקנון שמתרחב (חרדים)
לקראת ימי הרחמים והרצון, מכתת האדמו"ר מצאנז את רגליו ונוסע לכ - 12 ריכוזי החסידות ברחבי הארץ, כדי להקביל את פני חסידיו ולברכם בברכת שנה טובה ומבורכת | לפניכם גלריית מראות קודש מרהיבה ומרוממת ממסעות הקודש של האדמו"ר בשבוע הראשון של חודש אלול, בחיפה, צפת ובית שמש | בין ההמונים הגיעו גם ראשי העיר להתברך (חסידים)
0 תגובות