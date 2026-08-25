מתוך שמחה עם לפידי אש ושופרות; מעמד ההתעוררות המרטיט של רבי אלימלך במירון הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן שהה בשבת האחרונה באתרא קדישא מירון, יחד עם חבורת 'באר האמונה' מבית שמש | בצאת השבת ערך מעמד התעוררות עם שופרות ולפידי אש, תוך שהוא מעורר את הקהל לפשפש במעשיהם ולחזור בתשובה שלמה, אולם רק מתוך 'שמחה' ולא מתוך עצבות חס ושלום (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 17:59