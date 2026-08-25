בית המשפט העליון קבע ליום רביעי הבא, את הדיון בעתירת מפלגת הליכוד בשליחות עורך הדין של המפלגה אילן בומבך, נגד החלטתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג.

כזכור, השופט סולברג אסר על העברת מידע בזמן אמת לגבי אחוזי וזהות המצביעים בקלפיות.

בליכוד מבקשים מבג"ץ לבטל את האיסור, בטענה כי מדובר בשינוי דרמטי של כללי המשחק הקבועים זמן קצר בלבד לפני מועד הבחירות.

מדובר במכה קשה למפלגות החרדיות אשר הסתמכו עד כה במידה רבה על המידע הנגיש מתוך הקלפיות לצורך המרצת מצביעים.

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באופן תמוה, מי שידון כאמור בעתירה נגד יו"ר ועדת הבחירות המשמש בכובעו השני כשופט עליון, הם שופטי בג"ץ וחבריו לכס השיפוט שיצטרכו להכריע אם לפסוק כחברם, או לעמוד לצד העותרים נגדו.