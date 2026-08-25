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בעתירת הליכוד

ומי ידון בעתירה נגד השופט סולברג? החברים שלו בבג"ץ: זו הדרישה של הליכוד

שופטי בית המשפט העליון ידונו ביום רביעי הבא בעתירת הליכוד נגד יו"ר ועדת הבחירות, שופט העליון נועם סולברג אשר החליט למנוע את פרסום רשימת המצביעים באפליקצייה ייעודית | השופטים ידונו בעתירה - נגד חברם השופט (חדשות)

5תגובות
השופט סולברג (צילום: יונתן זינדל)

בית המשפט העליון קבע ליום רביעי הבא, את הדיון בעתירת מפלגת הליכוד בשליחות עורך הדין של המפלגה אילן בומבך, נגד החלטתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג.

כזכור, השופט סולברג אסר על העברת מידע בזמן אמת לגבי אחוזי וזהות המצביעים בקלפיות.

בליכוד מבקשים מבג"ץ לבטל את האיסור, בטענה כי מדובר בשינוי דרמטי של כללי המשחק הקבועים זמן קצר בלבד לפני מועד הבחירות.

מדובר במכה קשה למפלגות החרדיות אשר הסתמכו עד כה במידה רבה על המידע הנגיש מתוך הקלפיות לצורך המרצת מצביעים.

באופן תמוה, מי שידון כאמור בעתירה נגד יו"ר ועדת הבחירות המשמש בכובעו השני כשופט עליון, הם שופטי בג"ץ וחבריו לכס השיפוט שיצטרכו להכריע אם לפסוק כחברם, או לעמוד לצד העותרים נגדו.
בית המשפט העליוןנועם סולברג

5 תגובות

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3
מה תמוה בזה? מי ידון בעתירה אם לא שופטי בית המשפט העליון, דייני הביד"צ ירושלים?? וגם, לא מדובר בעתירה נגד נעם סולברג באופן אישי, אלא עתירה נגד החלטתו בכובעו כיו"ר ועדת הבחירות, כך שמכל מקום אין חשש למשוא פנים, גם לא למראית עין
דוד
אתה ממש תמים...
שושי
הם ממינו, שמאלנים אנרכיסטים. מה זה "החלטתו בכובעו כיו"ר ועדת הבחירות"?? אולי שגם הוא ידון בעתירה נגד עצמו בכובעו כשופט בג"צ?
חנן
2
סובלרג הוא ההוכחה שלא צריכים להלחם להכניס שופטים ימנים או אם כפה לבג"ץ, כי הם עוד יותר גרועים מהשמאל
צבי
1
במקום הפגנות: עצרות תפילה ותחינה ללא הפסקה לקב"ה שישלח לנו את משיח בן דוד ברחמים עכשיו ! ויזעקו אל השם בצר להם... ויצעקו אל השם בצר להם..
תמי

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