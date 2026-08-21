בית המשפט העליון קיבל היום (שישי) החלטה דחופה שמסירה באופן מיידי את תקציבי המשרד לשירותי דת מהצו הארעי שהקפיא העברות כספים. ההחלטה הגיעה בעקבות מכתב התרעה חריף ויוצא דופן שהגיש מנכ"ל המשרד, יהודה אבידן, שהזהיר מפני סגירה מוחלטת של כ-125 מקומות קדושים ברחבי הארץ.

בהחלטת השופטים נכתב: "בהתאם לאמור בהודעה ובמכתב מנכ"ל המשרד לשירותי דת, אנו מורים כי הצו הארעי שניתן לא יחול על מכלול התקציבים של המשרד לשירותי דת. גורל התקציבים האחרים והעתירה בכללותה יוכרע בהמשך".

אזהרת המנכ"ל: "אף אחד לא רוצה לחוות אסון מירון נוסף"

במכתבו הדחוף לבג"ץ הבהיר אבידן כי עצירת ההעברה התקציבית – בהיקף של כ-30 מיליון שקלים – הובילה את המשרד למבוי סתום. ללא פתרון מיידי, הוא ייאלץ להורות כבר ביום ראשון הקרוב על סגירה מוחלטת של כ-125 אתרים ומקומות קדושים בארץ, ביניהם קבר הרשב"י, מערת המכפלה וקבר רחל.

"המשרד כבר חווה אסון אחד, אסון מירון, ואני מעריך כי אף אחד לא רוצה להתנסות ולחוות אסון נוסף", הדגיש המנכ"ל במכתבו. התרעתו התמקדה בסכנה בטיחותית חמורה הנובעת מפגיעה ישירה במערכי האבטחה, השיטור והניקיון באתרים ההומי אדם, דווקא בפתחו של חודש אלול ולקראת חגי תשרי.

בין ההשלכות המיידיות שעליהן הצביע אבידן במכתבו:

סכנה בטיחותית חמורה: פגיעה ישירה במערכי האבטחה, השיטור והניקיון באתרים ההומי אדם, דווקא בפתחו של חודש אלול ולקראת חגי תשרי.

השבתת מערכי מחשוב: צורך בהתחלת הליך השבתה של מערכות המחשוב של המשרד, הפועלות באמצעות מיקור חוץ.

חשיפה לתביעות: פגיעה בהתקשרויות מול ספקים חיצוניים שכבר ביצעו עבודות ונותרו ללא תשלום.

ההסלמה שהובילה להכרעה

הפנייה לערכאות שיקפה החרפה משמעותית בהתרעות המשרד. לפני כשבועיים הודיע אבידן למרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים על כוונה להפסיק את הפעילות בתחילת ספטמבר, אך העיכוב המתמשך באישור הכספים הוביל להקדמת האולטימטום לסגירה מיידית ביום ראשון.

ההחלטה התקבלה במסגרת ההליך המשפטי המתנהל סביב העברות התקציבים שאושרו בוועדת הכספים. הלשכה המשפטית של הכנסת טענה בתגובתה לבג"ץ כי ההעברות עברו כדין וכמקובל לאורך השנים, וכי ליו"ר הכנסת קיימת סמכות לאשר כינוס ועדות במקרים מיוחדים.

במשרד לשירותי דת בירכו על החלטת בג"ץ להחריג את תקציביהם, צעד המאפשר את המשך ההיערכות הלוגיסטית והבטיחותית לקראת גלי המתפללים הצפויים בתקופת החגים הקרובה. יהודה אבידן, שמונה לאחרונה גם לממלא מקום מנכ"ל הרבנות הראשית, הצליח למנוע את האיום המיידי על המקומות הקדושים.