( צילום: דוברות זק"א )

דיווח ראשוני שהתקבל היום (חמישי) בשעת צהרים הוביל להקפצת כוחות חירום והצלה אל יער שוויץ הסמוך לטבריה, בעקבות איתור גופה בשטח היער.

מתנדבי זק"א מחוז צפון הוזעקו בבהילות אל הזירה ומעניקים סיוע לכוחות הביטחון והמז"פ הפועלים במקום, תוך שמירה על כבוד המת ואיסוף הממצאים הראשוניים. כעבור זמן קצר נמסר מזק"א: "לאחר פעולות זיהוי התברר כי מדובר בנעדר בן ה־24, שנראה לאחרונה באזור טבריה ושאחריו נערכו חיפושים במשך למעלה משבוע". עוד נמסר כי "גופתו אותרה בשטח מורכב סמוך לצוק, מתנדבי זק"א מחוז צפון פועלים בשעה זו במקום, יחד עם כוחות החילוץ, לחילוץ הגופה ולטיפול בכבוד המת". כתב החרדים מיום הגיוס הסוער: "הפרט החרדי הרבה יותר חלש" | צפו קובי ישראל | 16:25 הדיווח על המציאה החמורה התקבל במוקד החירום בשעות האחרונות, ומעט לאחר מכן הגיעו צוותי הרפואה והשיטור הראשונים לנקודה המבודדת בתוך היער. האזור שבו אותרה הגופה נסגר מיד לתנועת מטיילים ועוברים ושבים, במטרה לאפשר לחוקרי המז"פ ולבלשי המשטרה לאסוף ראיות בשטח מבלי שיטושטשו הממצאים.

( צילום: דוברות זק"א )

( צילום: דוברות זק"א )

שי לוי, ראש צוות בזק"א מחוז צפון, שנמצא בזירה, סיפר: "מדובר בזירה מורכבת מאוד בתוואי שטח קשה סמוך לצוק. לאחר שהתקבל האישור כי מדובר בנעדר שאחריו נערכו החיפושים, אנו פועלים יחד עם כוחות החילוץ לחילוץ הגופה מהשטח ולטיפול בכבוד המת".

המקום שבו נמצאה הגופה, המתאפיין בתנאי שטח מורכבים ובצמחייה עבותה, הצריך היערכות מיוחדת מצד כוחות ההצלה. מתנדבי זק"א מחוז צפון פועלים בנקודה בחרדת קודש ובמסירות, ומסייעים לכוחות המשטרה בפעולות המורכבות הנדרשות בזירות מסוג זה, לצד שמירה מקסימלית על כבוד המת בהתאם להנחיות.

במקביל לעבודת השטח המאומצת, בודקים חוקרי המשטרה את קובץ הנעדרים העדכני של המחוז הצפוני. הבדיקה מתמקדת בניסיון להתאים בין מאפיינים ראשוניים של הציוד או הלבוש שנמצאו בזירה לבין פרטיהם של תושבים המוגדרים כנעדרים בשבועות או בחודשים האחרונים.

חוקרי המשטרה מדגישים כי בשלב זה כלל הכיוונים נבדקים, וכי טרם נקבע האם מדובר באירוע על רקע פלילי, רפואי או נסיבות אחרות. הודעה רשמית בדבר זהות המנוח ונסיבות מותו תמסור המשטרה רק לאחר השלמת הליכים פורנזיים מתאימים ועדכון המשפחה.