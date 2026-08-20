ה"משחק" הלילי שהסתבך: 6 נעצרו לאחר שהטרידו בשכונה החרדית

שישה צעירים נעצרו בשכונת בורו פארק החרדית בברוקלין, לאחר שהשתוללו ברחובות השכונה, הטרידו עוברי אורח והשליכו לעברם ביצים מתוך רכב נוסע. כך דווח באתר ׳בורו פארק 24׳ המקומי.

מה שהתחיל מבחינתם של המעורבים כסוג של משחק או הלצה לילית משועממת, הסתיים במהירות בתוך ניידות המשטרה המקומית, תוך מעורבות מהירה של מתנדבי ארגון ה'שומרים' הקהילתי וצוותי הרפואה.

האירוע החל להתגלגל כאשר למוקד ה'שומרים' בבורו פארק זרמו מספר קריאות דחופות מתושבים מודאגים, שדיווחו על רכב ובו שישה נוסעים הנע ברחבי השכונה ומתנכל לעוברים ושבים. על פי הדיווחים, יושבי הרכב כיוונו את מעשיהם כלפי עוברי אורח תמימים, קראו לעברם קריאות גנאי והטיחו בהם ביצים מטווח קצר.

שיאו של האירוע החמור נרשם כאשר ביצה שהושלכה מהרכב פגעה בעוצמה ישירות בפניו של אחד התושבים שצעד ברחוב. כתוצאה מהפגיעה, הוזעקו למקום כונני ארגון ההצלה 'הצלה', שהעניקו לנפגע טיפול בזירה. האירוע העלה את רף הדריכות בשכונה, מחשש לפגיעות נוספות בתושבים נוספים.

במקביל לטיפול, פתחו מתנדבי ארגון ה'שומרים' בסריקות נרחבות. בעזרת תיאור מדויק של הרכב ופרטים שנאספו מהתושבים, הצליחו המתנדבים לאתר את המכונית החשודה בעודה ממשיכה בנסיעה ברחובות השכונה. מתנדבי ה'שומרים' שמרו על קשר עין רציף עם הרכב ממרחק בטוח, תוך עדכון שוטף של משטרת ניו יורק בדבר מיקומו המדויק.

עם הגעת ניידות המשטרה לנקודה, חסמו השוטרים את דרכו של הרכב ועצרו את כל ששת הנוסעים שהיו בתוכו. השלישייה והמלווים נלקחו לחקירה בתחנת המשטרה המקומית, שם יידרשו לתת את הדין על מעשי ההתנכלות והתקיפה. בשכונה ציינו בסיפוק את שיתוף הפעולה המהיר בין הציבור, מתנדבי השמירה והמשטרה, שהביא לסיום מהיר של המטרד הלילי.