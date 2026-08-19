במעמד הוד מיוחד ומרומם שהתקיים אמש (שלישי), הוכתר הגאון רבי יאיר הדאיה לתפקיד רבה של העיר אילת. במינויו זה ממשיך הרב את שושלת הרבנות בעיר וממלא את מקומו של אביו, הגאון רבי משה הדאיה, אשר הנהיג את הקהילה ברמה במשך עשרות שנים.

במעמד ההכתרה הרומם נטלו חלק גדולי הרבנים וראשי ישיבות, ובראשם הרבנים הראשיים לישראל: הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי קלמן בר, לצד הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר. כמו כן השתתפו רבני ערים, אישי ציבור, ראש העיר אלי לנקרי, יו״ר המועצה הדתית חיים עמר, מפקדי כוחות הביטחון ומאות מתושבי העיר שבאו לחלוק כבוד לתורה. רגעי השיא של המעמד נרשמו כאשר הלבישו הרבנים הראשיים על המרא דאתרא החדש טלית חדשה ומצנפת רבנית מסורתית. בלב נרגש ובהתרגשות גלויה, בירך הרב את ברכת "שהחיינו" בקול רם, כשהציבור עונה אחריו אמן נרגשת. בהמשך הערב נשאו גדולי הרבנים דברי ברכה והאצילו מברכותיהם על המרא דאתרא החדש שיזכה להנהיג את העיר ברמה. הרב החדש הודה בדברים נרגשים לתושבים, ועמד בדבריו על הפיקדון הכבד שקיבל על עצמו - כשהוא מטעים בטוב טעם כי הרבנות אינה שררה אלא עבדות למען הכלל והפרט.