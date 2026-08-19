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ממלא מקום אביו

עם מצנפת וטלית חדשה | הגאון רבי יאיר הדאיה הוכתר לרבה של אילת

במעמד הוד מרומם ומיוחד, הוכתר הגאון רבי יאיר הדאיה לרבה הראשי של העיר אילת, שממלא את מקום אביו, הגאון רבי משה הדאיה, שכיהן בתפקיד עשרות שנים | במעמד הולבשו על כתפיו הטלית והמצנפת והורעפו עליו ברכות מגדולי ישראל (חרדים)

5תגובות
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)

במעמד הוד מיוחד ומרומם שהתקיים אמש (שלישי), הוכתר הגאון רבי יאיר הדאיה לתפקיד רבה של העיר אילת. במינויו זה ממשיך הרב את שושלת הרבנות בעיר וממלא את מקומו של אביו, הגאון רבי משה הדאיה, אשר הנהיג את הקהילה ברמה במשך עשרות שנים.

במעמד ההכתרה הרומם נטלו חלק גדולי הרבנים וראשי ישיבות, ובראשם הרבנים הראשיים לישראל: הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי קלמן בר, לצד הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר. כמו כן השתתפו רבני ערים, אישי ציבור, ראש העיר אלי לנקרי, יו״ר המועצה הדתית חיים עמר, מפקדי כוחות הביטחון ומאות מתושבי העיר שבאו לחלוק כבוד לתורה.

רגעי השיא של המעמד נרשמו כאשר הלבישו הרבנים הראשיים על המרא דאתרא החדש טלית חדשה ומצנפת רבנית מסורתית. בלב נרגש ובהתרגשות גלויה, בירך הרב את ברכת "שהחיינו" בקול רם, כשהציבור עונה אחריו אמן נרגשת.

בהמשך הערב נשאו גדולי הרבנים דברי ברכה והאצילו מברכותיהם על המרא דאתרא החדש שיזכה להנהיג את העיר ברמה. הרב החדש הודה בדברים נרגשים לתושבים, ועמד בדבריו על הפיקדון הכבד שקיבל על עצמו - כשהוא מטעים בטוב טעם כי הרבנות אינה שררה אלא עבדות למען הכלל והפרט.

הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)
הכתרת הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת (צילום: יהודה בן יתח)

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הרב דוד יוסףהרב קלמן בראילתהרב שלמה משה עמארטקס הכתרההרב יאיר הדאיההרב משה הדאיה

5 תגובות

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4
רודפי השררה הכוח הכבוד והממון. פעם הייתה צניעות והבנה שרבנות זו שליחות למען הציבור. היום זו חבורה של תאווי בצע חסרי גבולות.
ערן
הרב יאיר הדאיה הוא סמל ודוגמא לצניעות וענווה וזה כבוד התורה שיעשו מעמד גדול ומכובד
אלתי
3
אחים סיאמיים לאייטולות
עפר
2
יצליח להאיר את יהדות ספרד בעיר אילת, ולהגדיל תורה ולהאדירה, לקרב לבבות לאבינו שבשמים. יאריך ימים ושנים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה
שמחה ק.

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