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שמחה ירושלמית: גדולי ישראל הגיעו להוקיר ולשמח בשמחת בית השואבה של עזר מציון

מעגלים של שמחה והתרגשות נרשמו בשמחת בית השואבה שקיימה "עזר מציון" לראשונה בירושלים, בהשתתפות ילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים, מתמודדי נפש ובני משפחותיהם | הוקרה מיוחדת למתנדבים שהביאו עמם שמחה שירושלים טרם ראתה (חרדים)

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שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)

שמחת בית השואבה המיוחדת של "עזר מציון" איחדה את החניכים, המשפחות והציבור: מעמד מרגש במיוחד של שמחת בית השואבה נערך בירושלים, ביום רביעי ד' ד'חול המועד סוכות על ידי "עזר מציון", כאשר מאות משתתפים התאחדו לשעות של שמחה, ריקודים וחיזוק עם ילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים, מתמודדי נפש, בני משפחותיהם ומתנדבי הארגון.

המעמד, שהתקיים באולם "שירה חדשה" בגבעת שאול, הביא השנה לראשונה לירושלים את שמחת בית השואבה המיוחדת של "עזר מציון", שהפכה לאורך השנים לאחד מאירועי השיא של ימי חול המועד עבור החניכים המתנדבים והמשפחות.

כבר משעות הצהריים התמלא האולם במשתתפים שהגיעו לקחת חלק בשמחה. במרכז האירוע עמדו החניכים עצמם, כאשר המתנדבים ובני המשפחות הצטרפו למעגלי הריקודים, ולצדם ציבור רחב שבא במיוחד כדי לשמח, לחזק ולהיות חלק מהאווירה המיוחדת.

אחד המראות המרגשים לאורך השנים בשמחת בית השואבה של "עזר מציון" הוא החיבור הבלתי אמצעי בין הציבור לבין החניכים: מעגלי ריקודים שבהם משתלבים יחד ילדים ובוגרים עם כסאות גלגלים והליכונים, מתנדבים ובני משפחה, כאשר השירה והשמחה הופכות את המגבלות לשוליות ואת המשתתפים כולם למעגל אחד גדול.

עבור משפחות רבות המתמודדות לאורך השנה עם האתגרים הכרוכים בגידול ילד בעל צרכים מיוחדים, האירוע הוא הרבה מעבר לשמחת חג. הוא מהווה הזדמנות להיפגש עם משפחות נוספות, להתחבר לקהילה התומכת של "עזר מציון", לקבל חיזוק ועידוד ולצאת עם כוחות מחודשים להמשך הדרך.

ב"עזר מציון" ביקשו השנה להרחיב את מעגל השמחה ולצרף אליו גם את הציבור הירושלמי הרחב. משפחות, בני ישיבות ותושבים שהגיעו למקום הצטרפו לריקודים ולשמחת החניכים, ובכך הפכו בעצמם לחלק מהמטרה המרכזית של האירוע – להעניק למשתתפים ולבני משפחותיהם שעות שבהן הם נמצאים במרכז ומוקפים בשמחה ובאהבה.

שמחת בית השואבה של הארגון מתקיימת כבר למעלה משני עשורים וזוכה לאורך השנים להשתתפותם של גדולי ישראל, המגיעים במיוחד כדי לכבד את החניכים ולשמוח עמם. באירועים שנערכו בשנים קודמות נרשמו שוב ושוב רגעים מרגשים כאשר גדולי תורה ביקשו להצטרף בעצמם למעגלי הריקודים עם החניכים.

בעזר מציון מסכמים בסיפוק את המעמד הירושלמי הראשון, שהמחיש פעם נוספת כי שמחת בית השואבה של הארגון איננה רק אירוע של חג, אלא מפגש של חסד, חיזוק ושותפות – המעניק לחניכים ולמשפחותיהם תעצומות נפש שילוו אותם הרבה אחרי שהמוזיקה מסתיימת.

שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)
שמחת בית השואבה בעזר מציון (צילום: ליפא מוזר)

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שמחת בית השואבהכיכר בשיתוף עזר מציון

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

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איך שכסף ותקציבים יכולים לנפץ סטיגמות של של שנים !!!במגזר החרדי היו מחביאים ילדים מיוחדים בבית בגלל מה יגידו של השכנים והשידוכים , עד שבאו עלה ועזר מציון ועמותות שונות שמופעלות מתקציבים של ביטוח לאומי ותרומות והפכו את העניין ללגיטימי מדהים איך שכסף יכולל שנות מציאות
ץK

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