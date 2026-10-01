סימפוניה של חג | אורי אברהם

מחר אי"ה יבוא עלינו לטובה, חג שמחת תורה, "שמיני עצרת", משל למלך שאמר לאוהביו, קשה עליי פרידתכם, עצרו רגע אחד, רק אני ואתם, נעשה סעודה קטנה, רק של המשפחה, סעודת אוצרות, לשנה החדשה שתבוא עליכם, לברכה.

לא במקרה, אנחנו ניגשים אל החג הזה, אחרי שאגדנו ארבעה מינים, חלקם בלי טעם חלקם בלי ריח, הושבנו את "ארבעת הבנים" בסוכה אחת ואמרנו להם, לא משנה לאן תלכו ומה יעבור עליכם, מכל צד, מלמעלה או מלמטה, הכח שלכם יתעצם, רק אם תקרבו אחד אל אחד.

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לפני קצת פחות מעשוֹר, נוגנה שוב "סימפוניית האֶלֶף", כ-1200 מוזיקאים עלו על במה אחת, מה לא היה שם, כלים מכלים שונים, חלילים, אבובים, חצוצרות וטרומבונים, כלי הקשה ונבלים, פסנתר ובסונים. כל זה רק בקצה הבמה וזה בלי להזכיר את זמרי הליווי, חברי המקהלות והסולנים.

זיכרונות אישיים: כשהרבי מליובאוויטש בכה בקול באמצע שמחת תורה הרב אשר פרקש | 21:57

תעצרו רגע, בכל זאת, לא כל יום עולים לבמה אחת מאות אנשים, תביטו במחזה הזה, אין אחידות, יש אחדות. עכשיו דמיינו לכם, מה היה קורה, אילו עשר, עשרים, היו מחליטים על קצב משלהם, אילו שלושים ארבעים היו משנים את התפקיד שלהם, זה די פשוט, שאין סימפוניה, ויש "חורבן".

בכותרות המחר, מעצבי דעת הקהל, ישמחו לאיד, יכתירו את ה"הכישלון הגדול" כהיסטורי, הכל בשביל מספר בני אדם, שהחליטו, שהם לא חלק מהסיפור.

הסוד של "יחד", טמוּן בַּהַרְמוֹנְיָה.

אף אחד לא יפריע לך לנגן את התו שלך, כל עוד תזכור שאתה חלק מיצירה אחת שלמה. אם יצאת ממנה, הרסת חוויה שלמה, פספסת,

תורה שלמה של "ואהבת".

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כשחושבים על זה, בפעם הראשונה שהיינו יחד, קרה משהו טוב, "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל", כאיש אחד בלב אחד, שמחנו באמת, חייב להיות, שקודם עם הסובבים אותנו ובזכות זה עם הבורא ותורתו.

בב"יחד" (22) של עם ישראל יש גם רמז, כב' אותיות התורה, והבורא, "נגילה ונשמחה בך" בישועתך, קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חד, בך יברך ישראל, ברכה נצחית ומושלמת.

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כזה הוא חג "שמחת תורה", כמו מבקש מאיתנו, שנרגיש כמה התורה שלנו מאירה, "דרכיה דרכי נועם" כמה היא אוצרת בתוכה עולמות שלמים של נצח, מילים של נחמה ותקווה, רק תפתח, תראה, איך היא מלמדת אנשים פשוטים להפוך פתאום למלאכים, אכן, "יקרה היא מפנינים".

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תכף נבוא לבית הכנסת, אנשים נשים וטף, יש "חזרה גנרלית", קוראים את ה"תווים", עד קוצו של יוּד, לומדים שירה קדושה מהי, "בני אהובי, כלום חסרתי דבר שאבקש מכם? ומה אני מבקש מכם אלא שתהיו אוֹהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה, ותהיו יראים זה מזה".

בליבי אני שואל, איך נזכה להביא את השמחה אלינו, לחרוט על לוחות האבן את אהבתנו, אם לא נסתכל רגע מה כתוב למולנו, מכתב אלוקים, מתי "ויהי בישורון מלך" רק כש… יחד שבטי ישראל".

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בעולם אולי מתרשמים מ"סמפוניית האֶלֶף", הם עוד לא ראו, את סימפוניית ה"600 אֶלֶף" איך אז בדיוק מופלא, ינגנו כולם שיר של גאולה.

"מַה שֶּׁהָיָה הוּא שֶׁיִּהְיֶה וּמַה שֶּׁנַּעֲשָׂה הוּא שֶׁיֵּעָשֶׂה וְאֵין כָּל חָדָשׁ תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ", ביחד קיבלנו את התורה ורק יחד נזכה לשמחת הגאולה.