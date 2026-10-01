השגריר והרבנים ( צילום: דוד אזגורי, שגרירות ארה״ב בישראל )

הידוק נוסף ביחסים המיוחדים בין הממשל בוושינגטון לצמרת הרבנות הראשית לישראל: שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, ערך היום (חמישי) ביקור חג רשמי במעונו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בהשתתפות נשיא מועצת הרבנות הראשית והרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר. המפגש התקיים באווירה חמה ועסק בחיזוק הברית האסטרטגית והרוחנית בין המדינות.

פתח המפגש נוצל על ידי הרבנים הראשיים להביע הערכה עמוקה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על עמידתו האיתנה לצד מדינת ישראל והעם היהודי, כשהם מכנים אותו "ידיד אמת ומחסידי אומות העולם". הרבנים הודו לשגריר האקבי על שליחותו המבורכת ועל פועלו הבלתי פוסק לחיזוק שיתופי הפעולה בין וושינגטון לירושלים.

השגריר והרבנים ( צילום: דוד אזגורי, שגרירות ארה״ב בישראל )

במרכז השיחות עמדו האתגרים הביטחוניים והחברתיים, ובראשם המאבק העולמי המתמשך באנטישמיות ובשנאת יהודים. הרבנים שיבחו את הממשל האמריקאי על פעולותיו הנחושות בנושא, והדגישו את החשיבות העליונה בהמשך שיתוף פעולה הדוק למיגור תופעות השנאה ולהגנה על הקהילות היהודיות בתפוצות. ההלוויה הערב; ארונה של הרבנית הצדקנית מביאלה ע"ה הובא ארצה חיים רוזנבוים | 14:57 חברת התעופה הענקית הודיעה: נוסעים לישראל לא יעלו כרגע למטוסים יוסי נכטיגל | 14:11 כמו כן, הצדדים בחנו יוזמות לקידום מפגשים בין מנהיגי דת מרכזיים בעולם במטרה לקדם סובלנות ולבלום גילויי איבה. הדיון כלל התייחסות לדרכים מעשיות לחיזוק הדיאלוג הבין־דתי ולהפצת מסרי אחווה ושלום בקרב עמים ותרבויות.

השגריר והרבנים ( צילום: דוד אזגורי, שגרירות ארה״ב בישראל )

השגריר מייק האקבי סיכם את הביקור בהתרגשות: "כבוד גדול היה לי להיפגש עם הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, והרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, במהלך ימי חג הסוכות".

האקבי הוסיף והדגיש את המסר המרכזי של שליחותו: "חזרתי והדגשתי את מחויבותה של ארצות הברית לשמירה על המורשת היהודית, והודיתי לרבנים הראשיים על מנהיגותם ועל פועלם להכוונת החיים היהודיים".

הביקור מצטרף לשורה של מפגשים בין נציגי הממשל האמריקאי לבין הנהגת הרבנות הראשית בחודשים האחרונים, המעידים על העמקת הקשרים והשיתוף הפעולה בין המוסדות הדתיים בישראל לבין ממשל טראמפ. לאחרונה אירח הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר גם את נשיא המדינה יצחק הרצוג בסוכתו, במסגרת ביקורי החג המסורתיים.