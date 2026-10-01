טראמפ: "לפי מה שאני שומע הטייס מניסיון הפיגוע קשור לאיראן"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קשר בין איראן לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל אתמול, במהלך שיחה שקיים עם עיתונאים.

כשנשאל האם לדעתו יש קשר בין איראן לטייס העומאני, השיב: "בודקים את זה. לפי מה שאני שומע כן". עוד הוסיף: "אם יתברר שאיראן מאחורי הפיגוע, נכה בהם בעוצמה".

במקביל ארה"ב מרחיבה את פריסת כוחותיה באזור. ב"ג'רוזלם פוסט" פורסם כי נושאת מטוסים שלישית, "תאודור רוזוולט", עושה את דרכה למזרח התיכון, יחד עם דיוויזיה נוספת של חיל הנחתים.

בריאיון שהעניק מוקדם יותר היום (חמישי) לרשת 'פוקס ניוז', אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישנם סימנים לכך שהאיראנים ינסו "לפגוע במטרות ישראליות" ובמיוחד בתקופת הבחירות, וכי זו הסיבה שביקש מישראלים להיות דרוכים.

נתניהו הוסיף כי בישראל מתכוונים להסיק מסקנות בעקבות החקירות מהטיסה, וכי צפויים להדק עוד יותר את הביטחון כדי למנוע פיגועים נוספים.

לדברי ראש הממשלה, הטייס ניצל פרצה שאפשרה את העסקתו למרות האיסור על טייסים ממדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטיים עמן. הוא הדגיש כי ישראל תפעל לסגירת הפרצה ולבדיקת רקע מקדימה של טייסים.