פרסום ראשון: חברת בוש נתבעת בעקבות הבטחה שהובילה לחילול שבת

תנור חברת בוש ( צילום: שאטרסטוק )

פרסום ראשון: בקשה דחופה הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד חברת BSH מכשירים ביתיים, יבואנית ומשווקת תנורי בוש, סימנס ונף, בטענה כי צרכנים שומרי שבת רכשו תנורים הכוללים פונקציה המכונה "מצב שבת", אולם פתיחת דלת התנור בעת הפעלתה גורמת להפסקת פעולת גופי החימום וסגירתה גורמת לחידוש פעולתם. המבקשים טוענים כי התוצאה היא חילול שבת מצד צרכנים שהסתמכו על הפונקציה. בקשה לסעד זמני להגשה

הבקשה הוגשה על ידי בני לנדאו וורדה טלר במסגרת הליך לאישור תובענה כייצוגית. השניים דורשים מבית המשפט להתערב כבר במהלך ניהול ההליך ולהוציא צווים זמניים, שיחייבו את החברה ליידע לקוחות קיימים ורוכשים חדשים כיצד פועל בפועל "מצב השבת". בקשה לסעד זמני להגשה לפי הנטען בבקשה, עצם הכינוי "מצב שבת", לצד מאפייני התוכנית, יוצר אצל צרכן שומר שבת מצג שלפיו מדובר במנגנון שנועד לאפשר שימוש בתנור במהלך השבת מבלי שהפעולות הרגילות של המשתמש יפעילו או יכבו את המערכת החשמלית. המבקשים מדגישים במיוחד את פתיחת הדלת, פעולה הנדרשת לצורך הוצאת המזון מהתנור.

מצב השבת המדובר ( צילום: באדיבות המצלם )

אחת המבקשות, ורדה טלר, הצהירה כי רכשה בדצמבר 2023 תנור מתוצרת סימנס, וכי קיומו של "מצב שבת" היה שיקול ממשי בבחירת התנור ואף הכריע מבחינתה בין המוצרים שבחנה. לדבריה, היא הבינה כי הפונקציה נועדה לאפשר שימוש בתנור בשבת בלי שפתיחת הדלת וסגירתה יגרמו להפעלה או לכיבוי של מערכת החימום.

אלא שלטענתה, בהמשך התברר לה כי פתיחת הדלת וסגירתה משפיעות על גוף החימום. בתצהירה היא מספרת כי לאחר שהבינה את הדברים, ולאחר בירור הלכתי שנערך לטענתה, הפסיקה להשתמש בתנור בשבת.

חברת בוש ( צילום: שאטרסטוק )

לבקשה צורפה גם שיחה שנערכה עם מנהל השירות מטעם היבואנית. בשיחה הוסבר כי קיימת תקנה אירופית שלפיה בעת פתיחת דלת התנור גופי החימום נכבים וחוזרים לפעול לאחר סגירתה. מנגד, נציג החברה הדגיש בשיחה כי החברה אינה מפרסמת את "מצב השבת" כבעל אישור הלכתי.

כעת מבקשים השניים סעד זמני עוד לפני ההכרעה בתובענה הייצוגית. בין היתר, הם דורשים למנוע מכירת תנורים רלוונטיים ללא יידוע ברור של הרוכשים, ולחייב את החברה לפרסם בתוך עד 96 שעות הודעה באתריה, בעמודי השירות, בשני עיתונים יומיים ובפנייה ישירה ללקוחות שפרטיהם נמצאים ברשותה.

המבקשים מדגישים כי בשלב זה הם אינם דורשים מבית המשפט להורות על החלפת התנורים, תיקונם, הפסקת מכירתם או תשלום פיצויים. הסעד הדחוף המבוקש כעת מתמקד ביידוע הצרכנים, עד שבית המשפט יכריע בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

ניסינו להשיג את תגובתם של חברת בוש לדברים, אך עד למועד פרסום הכתבה לא התקבל מענה. ככל שתתקבל תגובה, היא תצורף לכתבה.