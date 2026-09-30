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בעקבות עתירת בוגי יעלון

ניצחון לבן גביר: בג"ץ דחה על הסף את העתירה לפסילת עוצמה יהודית

לאחר שוועדת הבחירות דחתה את הבקשה למנוע מעוצמה יהודית להתמודד בבחירות, מכון זולת, משה יעלון ועותרים נוספים פנו לעליון, אך עתירתם נדחתה על הסף

השר איתמר בן גביר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

ג"ץ דחה היום (רביעי) על הסף את העתירה שהגישו מכון זולת לשוויון וזכויות אדם, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה בוגי יעלון ועותרים נוספים, שביקשו להביא לפסילת רשימת עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26.

בכך לא התקבל הניסיון של העותרים להביא לפסילת הרשימה לאחר שוועדת הבחירות המרכזית כבר דחתה את בקשות הפסילה שהוגשו נגדה.

ההליך החל מוקדם יותר החודש, כאשר מכון זולת, יחד עם יעלון, השר לביטחון הפנים לשעבר עמר בר-לב, השרה לשעבר יעל גרמן, פרופ' פרנסס רדאי והדיפלומט יורם בן זאב, הגישו בקשה לוועדת הבחירות המרכזית. הבקשה המקורית ביקשה למנוע את השתתפותה של עוצמה יהודית בבחירות וכן לפסול מועמדים מטעמה.

העותרים ביססו את בקשתם על סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. לטענתם, מעשיהם והתבטאויותיהם של אנשי הרשימה מקימים עילות של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזענות. מדובר בטענות העותרים, שנדחו במסגרת הליך הפסילה בוועדת הבחירות.

בשלב מוקדם יותר נמחקו הבקשות לפסילה אישית של , טלי גוטליב, לימור סון הר מלך וחנמאל דורפמן, לאחר שלא התקיימו דרישות החתימה הנדרשות לצורך הגשת בקשות הפסילה האישיות. עם זאת, ההליך שנגע לרשימת עוצמה יהודית עצמה נמשך.

בשבוע שעבר הגיעה הסוגיה להצבעה בוועדת הבחירות המרכזית. הוועדה דחתה את שתי הבקשות שהוגשו לפסילת עוצמה יהודית, מטעם הדמוקרטים ומטעם מכון זולת. 19 מחברי הוועדה התנגדו לפסילה, עשרה תמכו ואחד נמנע.

במהלך הדיון הציג ח"כ גלעד קריב את הטענות התומכות בפסילה. מנגד, יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר דחה את הטענות נגד מפלגתו וטען כי חלקן נשענות על טענות בנות עשרות שנים. גם טלי גוטליב התנגדה לבקשה וטענה כי היא נובעת מהתחזקות המפלגה בסקרים.

לאחר שהבקשה לא התקבלה בוועדת הבחירות, פנו מכון זולת, יעלון ועותרים נוספים לבית המשפט העליון בניסיון להביא לפסילת עוצמה יהודית מהבחירות.

כעת גם ההליך הזה הסתיים בדחיית העתירה על הסף, ועוצמה יהודית אינה נפסלת בעקבות העתירה הזו מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26.
איתמר בן גבירבג"ץעוצמה יהודיתמשה בוגי יעלון

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