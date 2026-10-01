אלפים מבני ישראל נוהרים בימים אלו, בימי החג, אל הסוכה הענקית שהוקמה בסמוך לביתו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, בשכונת הר נוף בירושלים.

בימי המועד הללו, נדמה כי ירושלים כולה שבה לימי העלייה לרגל הקדומים, בין האלפים נצפו אורחים רמי מעלה מכל רחבי הארץ והעולם, מכל החוגים והעדות, אשר נוהרים לקיים את הכתוב "חייב אדם להקביל פני רבו ברגל".

בסוכה הענקית עוברים כאמור המונים מדי יום מימי המועד בסדר מופתי ובניצוח של חברת האבטחה, כשהם שוזרים את דרכם לצד שלטי ההכוונה הרבים שהוצבו ברחבי השכונה כדי לנווט את הקהל האדיר.

בתוך האווירה המחשמלת הזו, בולטים שורה של אירועים מרגשים, מעמדי הדר והוד, לצד כינוסים וביקורי אדמו"רים ורבנים.

אירוע השיא של ימי החג נרשם במעמד שמחת בית השואבה ההמוני שנערך בסוכת הענק עבור מאות אברכי רשת הכוללים 'תשובות והנהגות'. במעמד הנעימו מקהלת 'קאפלה' בניגוני קודש, כשהנוכחים פוצחים בריקודים סוערים לכבוד החג.

תוך כדי השמחה, נרשם מעמד היסטורי נוסף כאשר הגר"מ כינס את כל 15 ראשי הכוללים ברשת 'תשובות והנהגות' העומדת בנשיאותו, והפתיע בהודעה דרמטית על פתיחת הכולל העשירי ברשת, בראשותו של חתנו הגאון רבי יששכר שרייבער.

בנוסף, מעמד מיוחד ומרגש עד דמעות נערך בסוכה עבור נערים מיוחדים. במהלך המעמד, הגר"מ פרץ בבכי רוטט באמצע דרשתו, ופנה אל הנערים המתמודדים במילים נרגשות: "אשריכם מה טוב לכם!".

כפי שצויין, שורה של גדולי ישראל, ראשי ישיבות ואדמו"רים פקדו את מעון הקודש. בין הבולטים שבהם נראה הגאון רבי שריאל רוזנברג, גאב"ד בד"צ בני ברק, שהגיע לבקר בסוכת הענק ובירך את הגר"מ בברכות נרגשות: "שהרב ימשיך להרביץ תורה והוראה ולהעמיד תלמידים מפיהם ומפי כתבו".

בחדר הפרטי בתוך סוכת הענק התקיים כינוס מרשים של כלל רבני חסידות 'תולדות אהרן'. הגר"מ חיזק את הרבנים בדברי קודש ועודד אותם שלא לשנות מ"הדרך המסורה לנו מדור דור".

כמו כן, ביקר במעון קודשו הגאון רבי אהרן פלדמן, ראש ישיבת 'נר ישראל' בבולטימור. במהלך השיחה שנסבה נגד מפלגת 'ארץ הקודש', חיזק הפוסק את ראש הישיבה שימשיך במאבקיו, וחתם בברכה נרגשת: "הקב"ה ייתן לכם כוח ועוז ללחום מלחמת ה', אתם לא תישארו לבד, כולם יילכו יחד איתכם במלחמה, אתה כבר מלומד בניסים". מיד לאחר מכן הגיע גם הגאון רבי יעקב אליעזר שוורצמן, ראש ישיבת 'בית מדרש גבוה' ברמות, להקביל פני רבו.

במהלך ימי החג נרשמו רגעים מרגשים שיישארו חקוקים בלבבות. בין היתר, נראו תיעודים מיוחדים ממעמד נטילת הלולב שבו נראה הגר"מ אחוז שרעפי קודש עמוקים.

רגע מרגש נוסף נצפה, כאשר שלישייה של תינוקיים לויים הגיעו יחד עם אביהם להתברך, הגר"מ התרגש וברכם שיזכו לשורר בבית המקדש במהרה בימינו.

כמו כן תיעוד מבחור ירושלמי אשר ריגש את הפוסק עמוקות כאשר פצח בסוכה בשירת 'שיבנה בית המקדש במהרה בימינו', כשהפוסק מעודד את השירה בידיו הקדושות בתנועות שמחה מלוות בדבקות נדירה, כשלידו בנו, ראש רשת הכוללים 'תשובות והנהגות' הגה"צ רבי חיים עוזר שטרנבוך.

בתוך כך, נרשם קידוש שם שמים מיוחד כאשר חברי בד"צ 'העדה החרדית', הגאונים רבי יהודה פישר ורבי אהרן בראנדסופר, תועדו בריקוד חסידי מיוחד שנערך בסוכת הענק במהלך כינוס מאות האברכים.

בשעות אלו נשלמות ההכנות האחרונות בהר נוף לקראת הלילה האחרון בו צפויים המונים לפקוד את סוכת הענק.

בתוך כך, ביום הושענא רבה תתקיים סעודת נגידים פרטית ומצומצמת בסוכתו של הגר"מ בהר נוף, בליווי בעל המנגן דובי מייזלעס.

בחורי ישיבתו הרמה של הפוסק מתרגשים לקראת הופעתו הכבודה של מורם ורבם לשהות בקרבם בימים האחרונים של החג. בחג שמיני עצרת ושמחת תורה בעיר בית שמש, המונים מבני העיר צפויים לנהור להקביל את פני הקודש, לשמוע דברי תורתו ולהתברך מפיו.