 דלג לתוכן הראשי
החזרת עטרה ליושנה

מעמד ענק בבנייני האומה: אלפים בהקבלת פני רבו להגאון רבי שלמה מחפוד

אלפי בחורים ואברכים גדשו את בנייני האומה השבוע במעמד אדיר של הקבלת פני רבו לגאב"ד הגאון רבי שלמה מחפוד | במעמד השתתפו, הראשל"צ הגר"ד יוסף וגדולי רבני העדה התימנית | המעמד נחתם בשמחת בית השואבה (חרדים)

הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)

אלפי בחורים ואברכים בני תורה מכל רחבי הארץ השתתפו השבוע בבנייני האומה בירושלים במעמד הקבלת פני רבו לחבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד יורה דעה, הגאון רבי שלמה מחפוד.

במעמד השתתפו הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הגאון רבי פנחס קורח, גאב"ד שערי הלכה, לצד רבנים, דיינים, ראשי ישיבות ומורי הוראה.

במרכז המעמד נשא דברים הגר"ש מחפוד, שחיזק את בני הישיבות ועמלי התורה.

הראשון לציון הגר"ד יוסף נשא דברי ברכה על ההתעוררות בקרב בני יהדות תימן והחזרת העטרה ליושנה. הגר"פ קורח נשא דברי תורה מענייני חג הסוכות, והגאון רבי יצחק מועלם, רבה של ביתר עילית, עמד על מעלתם וחשיבותם של בני התורה.

בסיום הדברים פצחו הקהל בריקודים לכבוד שמחת בית השואבה.

הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)
הקבלת פני רבו לכבודו של הגר"ש מחפוד (צילום: יעקב נחומי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הרב דוד יוסףחול המועד סוכותהקבלת פני רבוהרב שלמה מחפודהרב פנחס קורח

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

2 קשישים במצב קשה

||
2

"מדובר בזירה קשה"

||
1

מפגן כוח אדיר של חסידות מישקולץ

|

"סוכות מסביב לעולם"

||
1

וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ

||
3

"אושפיזין עילאין קדישין"

|

בהשתתפות גדולי הרבנים

||
1

סֵדֶר הֲלָכָה

||
1

היסטוריה ואקטואליה

|

ש

מפגן כוח אדיר של חסידות מישקולץ

כיכר בשיתוף מישקולץ|מקודם

מפגש פסגה בסוכה

||
3

דקה מבית ההוראה

||
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר