אלפי בחורים ואברכים בני תורה מכל רחבי הארץ השתתפו השבוע בבנייני האומה בירושלים במעמד הקבלת פני רבו לחבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד יורה דעה, הגאון רבי שלמה מחפוד.

במעמד השתתפו הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הגאון רבי פנחס קורח, גאב"ד שערי הלכה, לצד רבנים, דיינים, ראשי ישיבות ומורי הוראה.

במרכז המעמד נשא דברים הגר"ש מחפוד, שחיזק את בני הישיבות ועמלי התורה.

הראשון לציון הגר"ד יוסף נשא דברי ברכה על ההתעוררות בקרב בני יהדות תימן והחזרת העטרה ליושנה. הגר"פ קורח נשא דברי תורה מענייני חג הסוכות, והגאון רבי יצחק מועלם, רבה של ביתר עילית, עמד על מעלתם וחשיבותם של בני התורה.

בסיום הדברים פצחו הקהל בריקודים לכבוד שמחת בית השואבה.