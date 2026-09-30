מאחורי הקלעים; מדוע ביקש ראש הישיבה לעשות קנין באתרוג?

לקראת חג הסוכות הגיע ר' שייעל'ה דיקשטיין למעונם של גדולי ישראל כדי להעניק להם אתרוגים מהודרים שגדלו במטעים שבבעלותו במרוקו.

בעת שנכנס אל מעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, התרחש רגע מרתק ומלא עומק הלכתי. ראש הישיבה נטל לידיו את האתרוג ובדק אותו בקפידה, תוך שהוא מבקש גם מבנו לבחון את ההידור שלו מקרוב. לאחר הבדיקה, ביקש הגר"ד לנדו מר' שייעל'ה שיקנה לו את האתרוג באופן רשמי.

הנוכחים במקום תמהו בליבם: הרי השנה יום טוב ראשון של סוכות חל בשבת, ובשל כך אין חיוב מצוות נטילת ארבעת המינים מן התורה ביום הראשון (שבו נדרש דין "לכם"). אם כן, למה לראש הישיבה אתרוג משלו כבר ביום הראשון?

ראש הישיבה הבהיר מיד את כוונתו והסביר את ההיגיון שמאחורי הבקשה: מכיוון שבישיבת סלבודקא לומדים בחורים חשובים המגיעים מארצות הברית, והם נוהגים כמנהג בני חוץ לארץ לשמור יום טוב שני של גלויות הרי שעבורם ישנו חיוב גמור של "לכם" גם ביום ראשון של דידיהם.

מאחר שהבחורים האמריקאים מגיעים ליטול את ארבעת המינים בסוכת ראש הישיבה, ביקש הגר"ד לנדו שהאתרוג יהיה קנוי ומונח ברשותו כדי שתהיה לו האפשרות להקנות אותו להם כדין.

ר' שייעל'ה נענה מיד וביצע את מעשה הקנין לטובת ראש הישיבה. מיד לאחר מכן, ערך ראש הישיבה 'הגבהה' לאתרוג המיוחד שעל זה אכן ברכו בחורי ישיבת סלבודקא האמריקאים את ארבעת המינים ביום טוב שני של גלויות.