"תפסיקו להשחיז חרבות": הרב הראשי קורא לנשיא להוביל אחדות

במהלך עונת הבחירות הטעונה שמלווה את המדינה, התקיים אתמול (שלישי) מפגש מיוחד בסוכתו של נשיא מועצת הרבנות הראשית והרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר, שאירח את נשיא המדינה יצחק הרצוג לביקור חגיגי.

במרכז השיחה בין השניים עמד הצורך בעצירת השיח המפלג ובקידום אחדות בעם ישראל. הרב הראשי פנה ישירות לנשיא המדינה וקרא לו לשמש דובר ציבורי מוביל בתקופה רגישה זו: "בימים שבהם החרבות מתחדדות מאוד ומשחיזים אותן – אני מבקש שהנשיא יהיה הפה הגדול והדובר של האחדות. שנראה את הטוב, שנדבר על החיובי, ונזכור שכולנו בנים לאב אחד".

הרה"ר הגאון רבי קלמן בר עם נשיא המדינה הרצוג - צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 2:02 הרה"ר הגאון רבי קלמן בר עם נשיא המדינה הרצוג ( צילום: באדיבות )

הרב הראשי הדגיש כי גם כאשר קיימים הבדלי דעות ותפיסות עולם שונות בין חלקי העם, המסגרת הבסיסית נותרת משפחתית ואיתנה. כדוגמה לכך הוא הצביע על ימי הסליחות האחרונים, בהם פקדו למעלה משני מיליון אזרחים – דתיים ושאינם דתיים – את הכותל המערבי. לדברי הרב בר, כל קמפיין שלילי פוגע במרקם החיים המשותף, ויש למקד את המאמצים בהצגת הצדדים החיוביים והמחברים בחברה הישראלית.

הרב הראשי רבי קלמן בר עם נשיא המדינה יצחק הרצוג ( צילום: באדיבות )

המפגש בסוכת הרב הראשי מצטרף לשורה של ביקורי חג שערך נשיא המדינה בימים האחרונים. לפני כשבוע, בערב חג הסוכות, הגיע רב הסלבס מרדכי חסידים לביקור חג בבית הנשיא בירושלים, והעניק לו שני אתרוגים מהודרים – אתרוג מרוקאי ואתרוג תימני. גם אז שיבח חסידים את פועלו של הנשיא לאיחוד העם בצל הקרע הפוליטי.

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יצוין כי הרב הראשי הגר"ק בר ממשיך בפעילותו הציבורית והרוחנית גם בימי החג. לפני כשבוע הוא התייחס לחג הסוכות בפינה השבועית שלו באתר "כיכר השבת", ובשבוע שעבר עסק בפרשת האזינו.