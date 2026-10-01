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"מדובר בזירה קשה"

39 בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה בבית אבות בבני ברק | 2 מהם במצב קשה וארבעה במצב בינוני

שריפה פרצה הלילה בבית האבות "מרכז סיעוד משכנות ותיקים" ברחוב עמרם גאון בבני ברק | כוחות ההצלה העניקו סיוע רפואי ל-39 נפגעים. שניים מהם, גברים כבני 65 ו-80, במצב קשה ולא יציב, ארבעה במצב בינוני והיתר במצב קל | בכבאות והצלה עדכנו כי השריפה פרצה באחת הדירות בקומה הראשונה (חדשות)

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זירת השריפה בבית האבות בבני ברק
זירת השריפה בבית האבות בבני ברק (צילום: אל"פ)

שריפה פרצה הלילה (חמישי) בבית האבות "מרכז סיעוד משכנות ותיקים" ברחוב עמרם גאון ב. בשעה 00:45 התקבל הדיווח על שריפה פעילה עם לכודים, וכוחות גדולים של כבאות והצלה, מד"א ואיחוד הצלה הוזעקו למקום.

ב'איחוד הצלה' עדכנו כי צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ל-39 נפגעים בשריפה. שניים מהנפגעים במצב קשה ולא יציב, ארבעה במצב בינוני והיתר במצב קל. חלק מהנפגעים פונו באמבולנסים של איחוד הצלה לבתי החולים שיבא בתל השומר ומעייני הישועה.

שני הפצועים במצב קשה, גברים כבני 65 ו-80, סבלו מכוויות ופונו לבית החולים שיבא בתל השומר כשהם מורדמים ומונשמים. שאר הפצועים פונו לבתי החולים שיבא, בילינסון, איכילוב ומעייני הישועה. שניים מעובדי המקום, סבלו בין היתר משאיפת עשן ומכוויות.

אפי פלדמן, ראש סניף איחוד הצלה בבני ברק, סיפר כי בתחילה התקבל דיווח על שריפה באחד החדרים בקומה הראשונה, אך עם הגעת הכוחות התברר כי מדובר בזירה מורכבת: "סך הכול מדובר בזירה קשה, כ-40 פצועים, מתוכם כ-2 קשה, ו-2 בינוני, כל השאר במצבים שונים, באזור הקל".

לדבריו, כוחות ההצלה נותרו במקום גם לאחר פינוי הנפגעים, כדי לסייע לדיירים שלא נפגעו אך לא יכלו לשוב לחדריהם.

בכבאות והצלה עדכנו כי השריפה פרצה באחת הדירות בקומה הראשונה מתוך שמונה במבנה. כ-40 דיירים פונו מהמבנה, ובמהלך הסריקות אותרו מספר דיירים לכודים בדירה הבוערת. כ-20 דיירים נוספים נבדקו וטופלו במקום ומצבם הוגדר קל.

רשף אדגר בלום, מפקד האירוע בכבאות והצלה, סיפר: "בשעה 12:40 בלילה קיבלנו דיווח על שריפה בבית אבות. הגענו למקום וזיהינו בקומה הראשונה שריפה במחלקה סיעודית, באחד החדרים. עשן רב ועשן שחור שמתמר מהמחלקה, ולכודים רבים".

לדבריו, "צוותי הכיבוי ביצעו פעולות חילוץ, כיבוי ואיוורור של המחלקה במשך דקות ארוכות, וחולצו סך הכול כ-40 לכודים אשר הועברו לקבלת טיפול רפואי ע״י כוחות הצלה".

לוחמי האש פעלו לכיבוי מוקד הבעירה, לחילוץ הלכודים ולאוורור המבנה. חוקר דליקות זומן למקום לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה.

זירת השריפה בבית האבות בבני ברק (צילום: אל"פ)
זירת השריפה בבית האבות בבני ברק (צילום: אל"פ)
זירת השריפה בבית האבות בבני ברק (צילום: אל"פ)
זירת השריפה בבית האבות בבני ברק (צילום: אל"פ)
זירת השריפה בבית האבות בבני ברק (צילום: אל"פ)
זירת השריפה בבית האבות בבני ברק (צילום: אל"פ)
זירת השריפה בבית האבות בבני ברק (צילום: אל"פ)
זירת השריפה בבית האבות בבני ברק (צילום: אל"פ)
בני ברקשריפהבית אבות

1 תגובות

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1
כל בני ברק הגיעו לשם
שי

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