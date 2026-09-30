בעוד שברחבי אירופה והעולם מדווחים בחודשים האחרונים על עלייה מדאיגה באירועים אנטישמיים מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', באזרבייג'ן - מדינה בעלת רוב מוסלמי מובהק - מציגים מציאות שונה לחלוטין. במסגרת פרויקט החג המיוחד של 'כיכר השבת' - "סוכות מסביב לעולם" בהגשת יוסי סרגובסקי, שוחחנו עם הרב הראשי הספרדי של העיר, הרב זמיר איסייב, כדי לשמוע ממקור ראשון על החיים בקרב קהילה יהודית עתיקה, משגשגת וגאה שפועלת בביטחון מלא.

"הקהילה היהודית באזרבייג'ן היא בין העתיקות בעולם, אנחנו סופרים אלפי שנות היסטוריה שבהן אבותינו הגיעו לכאן", מספר הרב איסייב. "כיום מונה הקהילה בין 15,000 ל-20,000 יהודים החיים במדינה, רובם כאן בבאקו. לחגוג את חגי תשרי במקום כזה זו חוויה מיוחדת. החשיבות הגדולה ביותר עבורנו היא היכולת לחיות, לחגוג ולשמור על המנהגים שלנו באופן חופשי לחלוטין, ללא שום פחד או לחץ. אמנם מדובר במדינה מוסלמית השוכנת באזור גיאוגרפי מורכב, אך למרות הכל הקהילה פורחת. ביום כיפור האחרון שלושת בתי הכנסת שלנו היו מלאים עד אפס מקום, ואנשים התפללו בשלווה מוחלטת".

"בונים סוכות בחצרות והולכים חופשי עם מגבעות"

התחושה הציבורית ברחובות הבירה האזרית, כפי שמשתף הרב מעבר למסך, רחוקה מלהיות מתוחה. "העסק כאן לא רק רגוע 'יחסית', הוא פשוט רגוע וטוב", מבהיר הרב איסייב. "אנשים אצלנו הולכים ברחוב עם כיפות על הראש, ויש שהולכים עם מגבעות וכובעים – ואין עם זה שום בעיה. בימים אלו אנשים בונים סוכות בחצרות הבתים שלהם לקראת החג".

לדבריו, הסוד טמון במרקם החברתי הייחודי: "אזרבייג'ן היא אמנם מדינה עם רוב מוסלמי, אך היא מוגדרת כמדינה חילונית. היחסים החמים וההדדיים בין העם האזרי לעם היהודי נבנו לאורך מאות ואלפי שנים. הקהילה היהודית נתפסת כחלק בלתי נפרד מהחברה המקומית, כנכס פטריוטי שמגן על האינטרסים של המדינה בעולם. מתוך האחווה הזו נרקמו גם היחסים האסטרטגיים העמוקים בין אזרבייג'ן לישראל".

הרב איסייב מדגיש כי השותפות הזו עמדה במבחן גם בתקופה המורכבת שלאחר אירועי השבעה באוקטובר: "אזרבייג'ן לא התרחקה מישראל, להפך. היא מוסיפה להיות ספקית האנרגיה והנפט החשובה ביותר עבור מדינת ישראל, ומפגינה עמידה איתנה לצד ירושלים".

המאבק הציבורי שהציל את הברית המדינית

במהלך השיחה נגע הרב גם באחת הסערות הדיפלומטיות הרגישות של התקופה האחרונה – הניסיונות של גורמים בישראל לקדם הכרה ברצח העם הארמני, נושא שנחשב לנפיץ במיוחד עבור הממשל והעם בבאקו.

"הייתה אכזבה מסוימת, בעיקר אצל יהודי אזרבייג'ן", מספר הרב בגילוי לב. "אצלנו ביהדות יש מצווה גדולה שנקראת 'הכרת הטוב'. בימים שבהם לישראל אין הרבה ידידות אמת בעולם, ובמיוחד ידידות כמו אזרבייג'ן, היה תמוה לראות הצעה שנובעת מאינטרסים פוליטיים פנימיים, כשאפילו ממשלת ארמניה לא טרחה להודות על כך".

בעקבות המצב, הקהילה היהודית המקומית התגייסה לפעולה: "יצאנו במאבק ציבורי כדי למנוע את המהלך בכנסת. תודות לנציגים החרדים, ובהם חברי סיעת ש"ס וסיעות נוספות כמו יהדות התורה שהבינו את גודל הרגישות ותמכו בנו, הנושא נבלם. נמנע נזק כבד ליחסים בין המדינות, שנשארו חמים ואיתנים".