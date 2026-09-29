רבה של שטרסבורג הרב אברהם וייל בריאיון חג 10 10 0:00 / 12:54 רבה של שטרסבורג הרב אברהם וייל בריאיון חג

במסגרת פרויקט החג המיוחד של אתר 'כיכר השבת', "סוכות מסביב לעולם", עבר המוקד הפעם לעיר שטרסבורג שבצרפת. בראיון מיוחד באולפן שוחח יוסי סרגובסקי עם רבה של העיר, הרב אברהם וייל, על האווירה הייחודית בעיר שמכונה לעיתים "ירושלים של צרפת", על חיי הקהילה השוקקים ועל האתגרים הרוחניים והחוקיים המרחפים מעל יהדות אירופה.

"מרגישים את החג שבועות לפני": אווירת סוכות ברחובות שטרסבורג שלא כמו במקומות רבים בתפוצות, שבהם ההכנות לחג נדחקות לרגע האחרון, בשטרסבורג ההתרגשות מורגשת זמן רב מראש. "ברוך השם יש לי את הזכות לעמוד בראש קהילה מדהימה", פתח הרב וייל את דבריו. "אצלנו מרגישים את אווירת סוכות כבר שבועות לפני החג, עוד לפני יום כיפור. אנשים מתחילים מוקדם לרכוש ארבעת המינים ולבנות סוכות, והעיר כולה מתמלאת בסוכות ובשמחה עצומה". הרב ציין כי לקראת החג נוהרות לעיר משפחות יהודיות רבות מרחבי צרפת כדי לחגוג בה את ימי חול המועד, באווירה יהודית תוססת ומזמינה.

סוכות בשטרסבורג 10 10 0:00 / 0:11 סוכות בשטרסבורג

החיים היהודיים ללא מורא: "הולכים ברחוב עם כיפה וציציות"

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על אף גלי האנטישמיות המדווחים ברחבי צרפת ואירופה, הרב וייל מתאר מציאות יומיומית שונה ושלווה בשטרסבורג. "אני לא טומן את הראש בחול, אבל אצלנו המצב שקט לחלוטין ברוך השם. לא מרגישים אנטישמיות ביומיום. רואים ברחובות העיר המוני יהודים גאים הצועדים עם כיפה על הראש וציציות בחוץ ללא שום חשש".

בעיר פועלים כיום כ-35 בתי כנסת ובתי מדרש, לצד ריכוז מרשים של בני תורה ואברכים השוקדים על תלמודם.

הקהילה נהנית מיחסים מצוינים ותמיכה רחבה מצד עיריית שטרסבורג, בין היתר בתחזוקת עירוב השבת העירוני ובצורכי הקהילה השוטפים.

אין 'דיסטנס': החיבור הנדיר בין החרדים למסורתיים

אחת הנקודות המרכזיות שעליהן הצביע הרב וייל היא האחדות הפנימית והיעדר המחיצות בין חלקי הקהילה השונים.

הרב הציג כדוגמה את השינוי הדרמטי שהתחולל בבית הכנסת הגדול בעיר, המושך אליו קהל מסורתי שאינו מקפיד במלואו על שמירת תורה ומצוות: "לפני עשרים שנה, היו מגיעים לשם אולי חמישה או שישה מתפללים עם ארבעת המינים. כיום, מתוך קהל של 150 עד 200 איש – אין אחד שאין בידו סט של ארבעת המינים. כולם מרגישים את הצורך להתחבר לחג".

לדבריו, סוד ההצלחה טמון ביחס הקרוב: "אין אצלנו שום 'דיסטנס'. בני הציבור החרדי והמסורתי מתפללים באותם בתי כנסת, יושבים יחד באותן הסוכות ומשתתפים באותם הפרויקטים. האתגר הגדול ביותר שלנו הוא לוודא שאף יהודי אינו מרגיש מנותק, וכך למנוע התבוללות - כי גם יהודי אחד שהולך לאיבוד זה יותר מדי".

שטרסבורג ( צילום: envato )

עננת הגזירות באירופה והמפגש המרגש בראש השנה

לצד תפקידו כרב העיר, הרב וייל פעיל בוועידת רבני אירופה, והתייחס לאיומים המשפטיים המרחפים מעל מצוות היסוד של העם היהודי ביבשת – איסורי השחיטה הכשרה והניסיונות להגביל את ברית המילה במדינות כמו בלגיה.

"הסכנה הזו היא סכנה לכל אירופה. מה שקורה היום בבלגיה עלול להגיע מחר לצרפת. אם בלי בשר כשר אפשר איכשהו להסתדר, הרי שללא ברית מילה אין קיום לחיים יהודיים באירופה. מכיוון שהפרלמנט האירופי יושב אצלנו בשטרסבורג, אנו עומדים על המשמר ופועלים בעוצמה בכל הכלים החוקיים והדיפלומטיים כדי להדוף את הגזירות הללו".

לקראת סיום הריאיון, שיתף הרב וייל בסיפור אישי מרגש שהתרחש אך לאחרונה בראש השנה בבית הכנסת הגדול:

"במהלך תפילת מוסף נכנס לבית הכנסת תייר יהודי מקליפורניה, במכנסיים קצרים וללא כיפה. אחד מחברי הקהילה ניגש אליו במאור פנים, הציע לו כיפה וטלית ושאל לשלומו. התברר שהיהודי היה בסיור מאורגן, שמע שיש בית כנסת בשטרסבורג ועזב את הקבוצה רק כדי להיכנס לכמה דקות ולהתחבר. הוא נשאר שעות ארוכות, והדקות הספורות הללו שבהן חש שייכות הותירו בו חותם עמוק. זהו תפקידו של רב ושל קהילה – לזהות כל נשמה יהודית ולחבק אותה".

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