ברגע האחרון: סוכלו שתי ניסיונות מעצר והסגרה למשטרה צבאית

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

במהלך הלילה האחרון (רביעי) בוצעו שני ניסיונות מעצר והסגרה למשטרה הצבאית של תלמידי ישיבות, אך בשני המקרים הבחורים שוחררו במקום לאחר שמוחים הגיעו למקום ופעלו לשחרור העצורים.

הניסיון הראשון התרחש אמש בשעה 21:40 בכביש 2 במחלף פולג, שם עוכב אברך בכוונה להעבירו לידי המשטרה הצבאית. עם פרסום הידיעה על המעצר - האברך שוחרר. הניסיון השני התרחש בשעות הבוקר המוקדמות, בשעה 4:18, בכביש 60 בצומת עלי בתחנת הדלק. גם במקרה זה, בן ישיבה עוכב על ידי כוחות הביטחון, אך עם הגעת המוחים למקום הבחור שוחרר.

הפגנה נגד הגיוס | ארכיון ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

פי שדווח ב'כיכר השבת', אלפי משתתפים גדשו השבוע את רחובות ירושלים בצעדת ענק ובעצרת הוקרה מרגשת לאסירי עולם התורה – בחורים ואברכים שנעצרו ונשפטו למאסר בכלא הצבאי בעקבות אי-התייצבותם בלשכות הגיוס.

בעצרת ההוקרה השתתף אברך שרק לאחרונה שוחרר מהכלא הצבאי, שסיפר על חווית המעצר והחשיבות של הליווי שמעניק ארגון 'נותנים גב'. "ברגע שהיה מי שהדריך אותי, הרגשתי שיש מישהו שעומד מאחוריי", מסר האברך בריאיון.

במקביל, איגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים הגיש בקשה דחופה לבג"ץ לעצור את המהלך הנוגע להטבות המס למוסדות תורניים. לטענת האיגוד, רשות המסים שלחה למאות מוסדות מכתבים ובהם דרישה להעביר תצהירים ורשימות של תלמידים, כולל מספרי תעודות זהות, עד 11 באוקטובר.