 דלג לתוכן הראשי
וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ

שמחה של מצווה באור יהודה: מעמד שמחת בית השואבה בתלמוד תורה "שיח יעקב"

מאות תושבי 'אור יהודה' חגגו השבוע בשמחת בית השואבה המרכזית בתלמוד תורה "שיח יעקב" | במעמד השתתף המרא דאתרא הגאון רבי ציון כהן לצד עוד רבנים ואישי ציבור | צפו בתיעודים (חרדים)

שמחת בית השואבה בתלמוד תורה שיח יעקב (צילום: באדיבות המצלם)

ברגשי קודש, בהתרוממות הרוח ובשמחה של מצווה, התכנסו תלמידי תלמוד תורה "שיח יעקב" באור יהודה, יחד עם בני משפחותיהם, המלמדים וציבור רב, לחגוג את מעמד שמחת בית השואבה המרכזית.

את האירוע הנחה והוביל בטוב טעם מנהל התלמוד תורה, הרב יוסף חיים קטנוב, אשר ניצח על המלאכה והביא להצלחת המעמד המרומם לכבודה של תורה ולכבוד החג.

את המעמד פיארו בהשתתפותם רבנים ואישי ציבור חשובים, ובראשם המרא דאתרא הגאון רבי ציון כהן, שהרעיף מברכותיו על התלמידים וההורים; נשיא המוסדות הרה"ג רבי אהרן קטנוב; סמנכ"ל רשת "בני יוסף" הרה"ג רבי ישי יזדי; וסגן ראש העיר מר זלמן סיונוב. כמו כן נכחו באירוע רבני קהילות נוספים מהעיר והאזור.

השמחה הפורצת גדר, שירת הקודש והריקודים של תשב"ר יחד עם הריהם ורבותיהם בלווי הזמר יצחק ריס ותזמורתו הותירו רושם עמוק על כל המשתתפים, וחתמו פרק מרומם נוסף בפעילותו הענפה של התלמוד תורה.

שמחת בית השואבה בתלמוד תורה שיח יעקב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בתלמוד תורה שיח יעקב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בתלמוד תורה שיח יעקב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בתלמוד תורה שיח יעקב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בתלמוד תורה שיח יעקב (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

שמחת בית השואבהאור יהודהתלמוד תורה שיח יעקב

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

"סוכות מסביב לעולם"

|

"אושפיזין עילאין קדישין"

|

בהשתתפות גדולי הרבנים

||
1

סֵדֶר הֲלָכָה

||
1

מפגן כוח אדיר של חסידות מישקולץ

||
2

היסטוריה ואקטואליה

|

ש

מפגן כוח אדיר של חסידות מישקולץ

כיכר בשיתוף מישקולץ|מקודם

מפגש פסגה בסוכה

||
3

דקה מבית ההוראה

||
1

התחייבות לאברכים

||
32

צפו בריאיון מלב צעדת ההוקרה

||
19

בין מציאות למשחק | זמן אומנותינו

||
1

בסוכת הראשון לציון

||
1

סוכות מסביב לעולם

||
2
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר