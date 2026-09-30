ברגשי קודש, בהתרוממות הרוח ובשמחה של מצווה, התכנסו תלמידי תלמוד תורה "שיח יעקב" באור יהודה, יחד עם בני משפחותיהם, המלמדים וציבור רב, לחגוג את מעמד שמחת בית השואבה המרכזית.

את האירוע הנחה והוביל בטוב טעם מנהל התלמוד תורה, הרב יוסף חיים קטנוב, אשר ניצח על המלאכה והביא להצלחת המעמד המרומם לכבודה של תורה ולכבוד החג.

את המעמד פיארו בהשתתפותם רבנים ואישי ציבור חשובים, ובראשם המרא דאתרא הגאון רבי ציון כהן, שהרעיף מברכותיו על התלמידים וההורים; נשיא המוסדות הרה"ג רבי אהרן קטנוב; סמנכ"ל רשת "בני יוסף" הרה"ג רבי ישי יזדי; וסגן ראש העיר מר זלמן סיונוב. כמו כן נכחו באירוע רבני קהילות נוספים מהעיר והאזור.

השמחה הפורצת גדר, שירת הקודש והריקודים של תשב"ר יחד עם הריהם ורבותיהם בלווי הזמר יצחק ריס ותזמורתו הותירו רושם עמוק על כל המשתתפים, וחתמו פרק מרומם נוסף בפעילותו הענפה של התלמוד תורה.