הרב עמיחי איל, הוגה היוזמה, באולפן - מציג את ספרו החדש והמרגש קשר של תפילין - צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 15:45 הרב עמיחי איל, הוגה היוזמה, באולפן - מציג את ספרו החדש והמרגש קשר של תפילין ( צילום: כיכר השבת )

במאות בתים בירושלים, בבני ברק ובכל רחבי הארץ שוכבים זוגות תפילין יקרים ללא דורש. מדובר בתפילין של אבא או סבא שנפטר, או בזוגות ישנים שהוחלפו בתפילין מהודרות יותר ונותרו במגירה כאבן שאין לה הופכין. מנגד, מאז השבעה באוקטובר, אלפי חיילים בשדה הקרב ויהודים צמאים ברחבי הארץ מתחננים לזוג תפילין משלהם. הרב עמיחי איל, שנטש את כל עיסוקיו כדי לחבר בין הקצוות וכבר הביא לחלוקתם של מעל אלף וחמש מאות זוגות, קורא כעת לציבור לפתוח את הארונות ולהצטרף למהפכה.

הכול החל לפני עשרים וחמש שנה, כשהרב איל, אז אברך צעיר, נקרא להעביר שיעור יהדות שהתגלגל עד לפאב הירושלמי "סבן בר" בנחלת שבעה. החבר'ה במקום ביקשו להתחיל להניח תפילין, ולמרות היעדר המשאבים, קבע הרב עיקרון שלא הופר מאז: אין פשרות על כשרות ואיכות, וכל זוג עובר בדיקת סת"ם מחמירה ומדוקדקת. את פירות אותה התחלה הוא פגש כעבור חמש עשרה שנה ברחובות ירושלים, כאשר אחד מאותם צעירים ניגש אליו כשהוא לבוש כבן תורה, בעל משפחה ברוכת ילדים, שחזר בתשובה שלמה בזכות אותן תפילין. עם פרוץ המלחמה, הפך המיזם לפרויקט לאומי רחב היקף. מתוך הכאב והשכול בקע גל אדיר של התעוררות רוחנית, ומבול של פניות החל לזרום מחיילים בחזית ומאזרחים מכל קצוות הארץ. הרב איל עזב את משרתו כר"מ בישיבה והתמסר למערך במשרה מלאה, שבו צוות המיזם מגיע עד לבית התורמים, אוסף את התפילין, מעביר אותן בדיקה ושיפוץ יסודי במעבדת סת"ם מוסמכת, ומוסר אותן ליהודים המתחייבים להניחן בקביעות.

עיקר זוגות התפילין מגיעים ממשפחות בציבור החרדי, שמוסרות את היקר להן מכל מתוך רצון עז להגן על הלוחמים בחזית. עמוד ההוראה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בירך על המיזם בחום והזכיר את כוחן הסגולי של התפילין להטיל מורא על האויב ולהעניק שמירה והצלה בקרב. מעבר להגנה על הלוחמים, מדובר בחסד מופלא עם הנפטרים: כאשר תורמים את התפילין של אדם שהלך לעולמו ומחזירים אותן לפעולה יומיומית, נשמתו זוכה לעילוי עצום בכל ברכה והנחה. כדי לוודא שהקדושה נשמרת, הרב איל משוחח אישית עם כל דורש ומוודא התחייבות אמיתית, והמעקבים בשטח מעידים על אחוזי התמדה גבוהים במיוחד.

הסיפורים שנרקמו סביב הפרויקט מרטיטים את הלב. יהודי ירושלמי ליטאי, שהעיד על עצמו כמי שמעולם לא ייחס חשיבות לחלומות, הגיע נסער לרב איל ומסר את התפילין של אביו המנוח לאחר שהאב התגלה אליו בחלום ודרש ממנו להעבירן למיזם ללא דיחוי. בסיפור אחר, קיבוצניק ותיק מהצפון שעלה מרוסיה והיה מנותק לחלוטין מכל סממן דתי, יזם שיחה כדי להעניק לבנו החייל תפילין ליום הולדתו העשרים ושבע, מה שהוביל להתרגשות עצומה בקרב חבריו שראו בכך פתח לגאולה. בבסיס צבאי בדרום, חייל שגדל בבית חרדי ועזב את הדרך ביקש לחזור ולהניח תפילין, ולאחר שקיבל את הזוג התקשר בדמעות ואמר שדי במחשבה על האושר של אביו כשישמע על כך כדי להצדיק את הכול.

"קשר של תפילין", מגולל סיפורים אמיתיים ומעוררי השראה על כוחם של התפילין לחבר בין עולמות ( צילום: יח"צ )

את כל המפגשים הבלתי נתפסים, הדמעות והתחייה הרוחנית שבקעו מתוך ימי המערכה, כינס הרב עמיחי איל בספרו החדש והמרתק "קשר של תפילין", המגולל סיפורים אמיתיים ומעוררי השראה על כוחה של המצווה לחבר בין עולמות.

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בימים אלו של התעוררות, כאשר רבי לוי יצחק מברדיטשוב היה תר אחר מליצי יושר לעם ישראל, הזכויות הללו גלויות ופרוסות לכל עבר. כל הנחת תפילין מחוללת מהפך בנפש האדם ובמשפחתו כולה. מכיוון שתהליך הבדיקה, התיקון וההשמשה דורש משאבים כספיים מרובים כדי להבטיח כשרות מהודרת ומראה חדש ומאיר עיניים, כל שותפות – בין אם במסירת תפילין ישנות ובין אם בתרומה להכשרתן – מעניקה לעוד חייל את השמירה הרוחנית לה הוא מייחל.