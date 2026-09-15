"שוטרים יושבים מול מצלמות העירייה - ושולחים לכם דוחות הביתה"

עו"ד ניר שלום מתריע באולפן 'כיכר השבת' 10 10 0:00 / 18:31 עו"ד ניר שלום מתריע באולפן 'כיכר השבת'

אם שמתם לב לאחרונה לעלייה חדה בכמות המצלמות, בנוכחות השוטרים ובקבלת דוחות מפתיעים – אתם ממש לא לבד. בימים אלו נכנסת לתוקפה רפורמת ענק בעולם התעבורה, כזו שמשנה מהיסוד את כללי המשחק עבור כל נהג ונהגת בישראל. עו"ד ניר שלום, מומחה לדיני תעבורה, התארח אצל יוסי סרגובסקי באולפן 'כיכר השבת' והסביר את ההשלכות הדרמטיות של השינוי.

"האח הגדול" בצמתים: שוטר באגף, מצלמה עירונית – ודוח בדואר אחת החשיפות המטרידות ביותר שעלו בריאיון נוגעת לאופן שבו המשטרה אוכפת כיום עבירות יומיומיות. אם בעבר שוטר תנועה היה נדרש לעמוד בצומת, לזהות עבירה בעיניו, לעצור את הרכב ולרשום דוח - היום המשחק השתנה לחלוטין. "העבודה של השוטרים נהייתה הרבה יותר קלה", מסביר עו"ד שלום. "שוטרים יושבים באגף התנועה, מתחברים בשידור חי למצלמות האבטחה של העירייה, רואים עבירה, ומייצרים דוח. כבר הגיעו אליי נהגים עם דוחות שבהם נכתב שחור על גבי לבן: 'צפיתי במצלמת העירייה, הבחנתי בעבירה שבוצעה ברכב כך וכך – בום, דוח'. כל מצלמת עירייה תמימה שנועדה לביטחון עירוני עלולה להפוך למצלמת תנועה משטרתית לכל דבר ועניין". חרדה במלון: הזוג הציץ מתחת למיטה - ולא האמין למראה עיניו אריה רוזן | 11:20 לדבריו, מדובר באכיפה היקפית של עבירות שאינן מהירות בלבד - החל משימוש בטלפון נייד ועד אי-חגירת חגורת בטיחות.

מצלמות אכיפה בלב תל אביב ( צילום: אבשלום ששוני פלאש 90 )

המהפכה השקטה: בתי המשפט ננעלו, עברתם להליך מנהלי

השינוי המבני העמוק ביותר ברפורמה, שנכנסה לתוקפה בחודשים האחרונים, הוא הוצאת עבירות התעבורה מסוג "ברירת משפט" מכותלי בית המשפט לתעבורה.

עד היום, נהג שקיבל דוח שלטענתו לא הגיע לו, יכול היה לבקש להישפט, לעמוד מול שופט ותובע משטרתי בשר ודם, להסביר נסיבות אישיות חריגות, או להצביע על כשל טכני בדוח שהביא לזיכוי מחמת הספק. כעת, ההליך הפלילי בוטל, והוחלף בהליך מנהלי מנוכר לחלוטין.

"זנחו את ההליך הפלילי ועברו להליך מנהלי. מונו דיינים מנהליים, מונו תביעות מנהליות, ואין יותר שופט", מפרט עו"ד שלום. "היום הכל מתנהל בכתב. אתה שולח מכתב, הדיין יושב וקורא אותו כמו שקוראים מייל. אין רגש, אין מבט בעיניים, ואין אפשרות לנהל דיון אמיתי".

מעבר לכך, עו"ד שלום מתריע משינוי משפטי קריטי: רף ההוכחה הנדרש. "בהליך פלילי, מספיק שהסניגור עורר ספק קל – שגיאה במספר הרכב, טעות בתעודת הזהות, אי-דיוק במיקום – וכבר היה מקום לזיכוי או הסדר. בהליך מנהלי, אנחנו עוברים ל'מאזן הסתברויות'. הנהג צריך להוכיח מעל 50% סבירות שהדוח שגוי. הדלתות פשוט ננעלו בפני האזרח הקטן".

קמ"שים בודדים מעל החוק: "נהגים של 40 שנה ללא עבר מקבלים דוחות"

מעבר לעבירות המצולמות בעיר, גם מערך מצלמות המהירות (א-3) עובר שינוי קיצוני. אם בעבר המשטרה כיילה את המצלמות כך שיופעלו רק מחריגות משמעותיות כיום הרף ירד משמעותית.

יתרה מזאת, שלום מצביע על כניסתן הצפוייה של מצלמות "מהירות ממוצעת לפי מקטע" (בדומה לנהוג באירופה) – מערכות שמצלמות את הרכב בנקודה א' ושוב בנקודה ב', ומחשבות את המהירות הממוצעת לאורך המקטע, כך שהבלימה המוכרת לפני המצלמה כבר אינה מועילה.

המבצע המשטרתי בכבישי מרכז הארץ ( צילום: דוברות המשטרה )

מלכודת הנקודות ונהגי החלוקה

ההשלכות של ההחמרה הזו פוגשות בעיקר את הנהגים הפשוטים ואת מי שפרנסתם תלויה בהגה. עו"ד שלום מציג דוגמה חיה מהשטח:

"קח לדוגמה נהגי חלוקה. נהג פורק סחורה בבסטה אחת, עולה לרכב ונוסע 100 מטר לבסטה הבאה. בטווח הקצר הזה הוא שכח לחגור חגורה. הוא מקבל דוח פעם אחת, מקבל שוב אחרי כמה חודשים – והנה הוא צובר נקודות. בעבר, היית מגיע לבית משפט, מסביר שמדובר בעבודה וברצף של פריקה וטעינה, והיו מתחשבים. היום, צבירה של 36 נקודות בארבע שנים מביאה לפסילת רישיון אוטומטית של שלושה חודשים בהחלטת פקיד, בלי שיקול דעת".

עצר אתכם שוטר? הטיפ המפתיע שיציל אתכם

לסיום הריאיון, מעניק עו"ד שלום טיפ קריטי לנהגים שנעצרים בכביש על ידי שוטר תנועה:

"המפגש עם שוטר בשטח הוא חקירה פלילית לכל דבר. הטעות הכי גדולה של נהגים היא לנסות לרצות את השוטר ולהגיד: 'אני מצטער, לא שמתי לב, הייתי בדרך לרופא/בלחץ'. נהגים חושבים שהשוטר ירחם עליהם, אבל בפועל השוטר פשוט רושם את זה תחת 'דברי הנהג'. ברגע שהדוח מגיע לדיין המנהלי, הדיין רואה שכתבת 'אני מצטער' – ורואה בזה הודאה מלאה באשמה. משם, אין שום דרך לבטל את הדוח. עדיף לשמור על איפוק, לא למהר להודות בעבירה, ולבדוק את האפשרויות החוקיות בקור רוח".

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