"מי האיש הזה?": אלפי תושבים גילו פנים זרות ברישיון הנהיגה

תקלה משונה במערכת הנפקת תעודות הזהות והרישיונות במדינת מישיגן הותירה כ־8,200 תושבים עם מסמך רשמי שעליו הופיעו הפנים של גבר זר. התקלה התגלתה לאחר שאזרחים שקיבלו את הרישיונות החדשים הבחינו בתמונה ובתאריך לידה שאינם שייכים להם.

למרות החששות של התושבים המבולבלים, הרשויות הבהירו כי האיש שבתמונה אינו תושב מישיגן אחר.

מדובר בתמונת סטוק גנרית שמשמשת כדוגמה לעיצוב של רישיון נהיגה משודרג. התקלה נגרמה אצל חברת אידמיה, הספקית שמדפיסה עבור המדינה את הכרטיסים.

מעבר למבוכה ולסיטואציה המשעשעת, הטעות עוררה אצל חלק מהתושבים חשש אמיתי. תושבת מקומית בשם לניטה נלסון תהתה בריאיון לרשת CBS מה יקרה אם תיעצר על ידי המשטרה ותציג את הרישיון שעליו מופיעים פנים ותאריך לידה של אדם אחר. "אם אני אראה את זה למשטרה, ואם במקרה יעצרו אותי, הם עלולים לקחת אותי לכלא", אמרה.

במחלקת המדינה של מישיגן הודיעו כי הכרטיסים המתוקנים כבר נשלחו בדואר לכל מי שנפגע מהתקלה. על פי מחלקת המדינה, התושבים אינם צריכים לדווח על הטעות או לבקש כרטיס חדש בעצמם.