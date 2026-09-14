 דלג לתוכן הראשי
תקלה מסתורית

"מי האיש הזה?": אלפי תושבים גילו פנים זרות ברישיון הנהיגה

כ־8,200 תושבים גילו פנים של גבר זר ברישיון החדש | גם תאריך הלידה היה שגוי | הרשויות: מדובר בתמונת סטוק ולא באדם אחר (מעניין)

תקלה משונה במערכת הנפקת תעודות הזהות והרישיונות במדינת מישיגן הותירה כ־8,200 תושבים עם מסמך רשמי שעליו הופיעו הפנים של גבר זר. התקלה התגלתה לאחר שאזרחים שקיבלו את הרישיונות החדשים הבחינו בתמונה ובתאריך לידה שאינם שייכים להם.

למרות החששות של התושבים המבולבלים, הרשויות הבהירו כי האיש שבתמונה אינו תושב מישיגן אחר.

מדובר בתמונת סטוק גנרית שמשמשת כדוגמה לעיצוב של רישיון נהיגה משודרג. התקלה נגרמה אצל חברת אידמיה, הספקית שמדפיסה עבור המדינה את הכרטיסים.

מעבר למבוכה ולסיטואציה המשעשעת, הטעות עוררה אצל חלק מהתושבים חשש אמיתי. תושבת מקומית בשם לניטה נלסון תהתה בריאיון לרשת CBS מה יקרה אם תיעצר על ידי המשטרה ותציג את הרישיון שעליו מופיעים פנים ותאריך לידה של אדם אחר. "אם אני אראה את זה למשטרה, ואם במקרה יעצרו אותי, הם עלולים לקחת אותי לכלא", אמרה.

במחלקת המדינה של מישיגן הודיעו כי הכרטיסים המתוקנים כבר נשלחו בדואר לכל מי שנפגע מהתקלה. על פי מחלקת המדינה, התושבים אינם צריכים לדווח על הטעות או לבקש כרטיס חדש בעצמם.

ארה"ברישיון נהיגהויראליתעודת זהותמישיגן

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר