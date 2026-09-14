'החיסול' הוויראלי מאחורי גבו של שר החוץ האיראני

פסגת בריקס ה־18 בניו דלי עסקה בנושאים כבדי משקל, מהמלחמה במזרח התיכון ועד הכלכלה העולמית, אך דווקא רגע קטן מאחורי אחד מנאומי המנהיגים הצליח למשוך תשומת לב יוצאת דופן ברשת.

בזמן שנשיא איראן מסעוד פזשכיאן נשא דברים במסגרת הפסגה, המצלמות קלטו מאחוריו את רנדהיר ג'ייסוואל, דובר משרד החוץ ההודי, כשהוא אוכל מקופסת אגוזים ופירות יבשים. ג'ייסוואל חזר אל הקופסה פעם נוספת, עד שלבסוף היא הוצאה מהמקום.

הסצנה הקצרה זכתה במהירות לתשומת לב ברשתות החברתיות בהודו, כאשר גולשים התמקדו בניגוד המשעשע בין האווירה הדיפלומטית הרצינית באולם לבין המתרחש ברקע.

הפסגה עצמה התקיימה ב־12 וב־13 בספטמבר בניו דלי, ובה השתתפו מנהיגים ובכירים ממדינות בריקס המורחבת. בין הנושאים המרכזיים שנידונו היו המתיחות במזרח התיכון, המלחמה סביב איראן, ביטחון נתיבי השיט, הסחר העולמי, שימוש במטבעות מקומיים והשאיפה לחזק את מעמדו של גוש המדינות המתפתחות בזירה הבינלאומית.

הנוכחות האיראנית קיבלה משמעות מיוחדת על רקע המתיחות האזורית. ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי אף קיים שיחות עם פזשכיאן, שבהן הדגיש את החשיבות של חופש השיט, המסחר הימי וביטחון אנשי הצוות בים.