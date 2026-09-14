הסיוט התגשם: החות'ים עם נשק אמריקאי נערכים לקרב הגדול הבא

המערכה בתימן נכנסת לשלב חדש ומסוכן. החות'ים הנתמכים בידי איראן ממשיכים לבסס את אחיזתם לאורך החוף המערבי של המדינה, ובמקביל נראית היערכות גוברת לקראת התמודדות עם הכוחות המזוהים עם הממשלה באזור מאריב.

בתיעודים המופצים ברשת נראים כלי רכב צבאיים ואמצעי לחימה מתוצרת אמריקאית כשהם נמצאים בידי החות'ים, לאחר שהשתלטו על שטחים במערב תימן. מדובר בהתפתחות בעלת משמעות סמלית ואסטרטגית: אמצעי לחימה שסופקו למחנה היריב כדי לבלום את החות'ים, מצאו את דרכם בסופו של דבר דווקא לארגון שאותו נועדו לעצור. במקביל, דיווחים מתימן מצביעים על התארגנות של אנשי שבט בני חשיש ועל הבעת נכונות להצטרף למערכה לכיוון מאריב. בתיעודים נראים טורים ארוכים של כלי רכב מסוג טויוטה שעליהם הותקנו כלי נשק, כשהם נעים ומתכנסים באזורי המדבר.

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ההתפתחויות האחרונות אינן מסתכמות בעוד שינוי מקומי בחזית. בימים האחרונים החות'ים הרחיבו את שליטתם לאורך חופי ים סוף והשתלטו על העיר מוח'א, עיר נמל בעלת חשיבות אסטרטגית, וכן על האי פרים שבכניסה למצר באב אל־מנדב.

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דיווחים עדכניים אף מצביעים על כך שהחות'ים מחזיקים כעת למעשה ברצועה נרחבת לאורך החוף המערבי של תימן.

ההתבססות הזאת מעניקה לחות'ים יתרון גאוגרפי משמעותי. באב אל־מנדב הוא אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם, המחבר בין ים סוף למפרץ עדן ומאפשר תנועה ימית בין האוקיינוס ההודי לבין תעלת סואץ. שליטה בסביבתו אינה מבטיחה בהכרח שליטה מוחלטת בתנועה הימית, אך היא מעניקה לחות'ים יכולת להפעיל לחץ משמעותי על ספינות ועל מדינות התלויות בנתיב.

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במשך שנים הייתה מאריב אחד המעוזים החשובים ביותר של הממשלה התימנית בצפון המדינה. החות'ים מחזיקים כבר בשטחים במערב מחוז מאריב, בעוד שהממשלה מחזיקה בעיר ובחלקים המרכזיים והמזרחיים של המחוז, הכוללים אזורים בעלי חשיבות כלכלית ואנרגטית.

לכן, אם ההיערכות החות'ית אכן תהפוך למתקפה רחבה על העיר, לא מדובר בעוד קרב מקומי. נפילת מאריב עלולה להעניק לחות'ים שליטה רחבה יותר בצפון ובמרכז תימן ולחבר בין אזורי השליטה שלהם לבין שטחים בעלי חשיבות כלכלית.

המערכה בתימן כבר אינה רק מלחמת אזרחים רחוקה. החות'ים נמצאים כיום בסמוך לאחד מצווארי הבקבוק החשובים ביותר של הסחר העולמי, בזמן שהמזרח התיכון מתמודד במקביל עם משבר אנרגיה ועם שיבושים בנתיבי שיט אחרים.

השליטה החות'ית בחוף ים סוף ובסביבת באב אל־מנדב מגדילה את יכולתה של הקבוצה לאיים על תנועת ספינות ולהפעיל לחץ על סעודיה ועל מדינות המפרץ. רויטרס דיווחה כי ההתקדמות החות'ית יוצרת לחץ גובר על סעודיה ומאיימת על נתיבי הסחר והאנרגיה העולמיים.

החשש מתעצם משום שבמקביל נפגע גם צינור נפט סעודי מרכזי המוביל נפט לעבר חוף ים סוף, כך שהאפשרות לשיבוש נוסף של נתיבי היצוא מעוררת דאגה בשווקים.

עם הגת בפה והיד היד ההגה - רכב ממוגן אמריקאי מדגם אושקוש M-ATV - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:41 עם הגת בפה והיד היד ההגה - רכב ממוגן אמריקאי מדגם אושקוש M-ATV ( צילום: רשתות ערביות )

מומחי ביטחון מהעולם סבורים שאם החות'ים יצליחו לבסס שליטה יציבה לאורך החוף, להחזיק בעמדות סביב באב אל־מנדב ובמקביל להתקדם לעבר מאריב, הם לא רק יחזקו את מעמדם בתוך תימן. הם יקבלו מנוף אסטרטגי מול סעודיה, מול מדינות המפרץ ומול אחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם.

המערכה הבאה, אם אכן תצא לדרך, עשויה לכן להיות הרבה יותר מתימנית. היא עלולה להפוך לעוד חוליה במשבר האזורי שמאיים להתרחב אל שוקי האנרגיה, הספנות והכלכלה העולמית.