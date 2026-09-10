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לעיני נהגים המומים

"הסתכלנו למעלה וראינו רגליים": מחזה לא ייאמן נצפה באמצע הכביש

בן 21 איבד שליטה על המרצדס והתעופף מעבר למעקה הגשר | הרכב נותר תקוע באוויר כששתי רגליו של הנהג משתלשלות מהחלון לעיני הנהגים ההמומים (בעולם)

נהגים באטלנטה שבארה"ב נתקלו במחזה שקשה להאמין שהוא אמיתי: מכונית שאיבדה שליטה התהפכה מעל מעקה של גשר ונותרה תקועה מתחת למחלף, כששתי רגליו של הנהג משתלשלות ממנה לעיני הנהגים בכביש שמתחת.

ה החריגה התרחשה בשעת לילה מאוחרת, כאשר צעיר בן 21 שנהג במרצדס GLC נסע ברמפה המובילה לכביש I-20 מזרח. לפי דו"ח משטרת אטלנטה, בשלב מסוים איבד הנהג שליטה ופגע במפרדה.

עוצמת הפגיעה גרמה למכונית להתהפך מעל מעקה הגשר ולהיתקע כשהיא מוטה על צדה. בתיעודים שצולמו מלמטה נראית המכונית התקועה כשכריות האוויר פתוחות, בעוד שתי רגליים מבצבצות מאחד החלונות ומשתלשלות באוויר.

המראה החריג גרם לנהגים לעצור ולהביט למעלה. קלינה בויקין ומייקל קנינגהם ג'וניור, שהיו באזור, סיפרו כי בתחילה חשבו שהעומס נגרם מעבודות בכביש. "בהתחלה פשוט ראינו הרבה פקקים וחשבנו, מה קורה, עבודות? הסתכלנו למעלה – וראינו רגליים", סיפרה בויקין.

למרות התמונות הדרמטיות, הנהג חולץ בשלום מתוך המכונית ופונה לבית החולים גריידי. לאחר מכן נאלצו הכוחות להשתמש במנוף כדי להוציא את הרכב ממקומו. משטרת אטלנטה לא פרסמה פרטים נוספים על נסיבות התאונה.
תאונהתיעודסרטון ויראליגשראטלנטה

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