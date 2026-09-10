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נהגים באטלנטה שבארה"ב נתקלו במחזה שקשה להאמין שהוא אמיתי: מכונית שאיבדה שליטה התהפכה מעל מעקה של גשר ונותרה תקועה מתחת למחלף, כששתי רגליו של הנהג משתלשלות ממנה לעיני הנהגים בכביש שמתחת.