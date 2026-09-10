25 שנה אחרי: התעלומה המצמררת של "המטוס החמישי" ב-11 בספטמבר

25 שנה חלפו מאז מתקפת 11 בספטמבר, שבה נחטפו ארבעה מטוסי נוסעים בידי מחבלי אל-קאעידה והתרסקו במגדלי התאומים ובפנטגון. אלא שתחקיר של אתר TMZ מעלה תעלומה נוספת מאותו בוקר: האם הייתה גם טיסה חמישית שיועדה לחטיפה – ורק במקרה לא הצליחה להמריא?

במרכז התחקיר עומדת טיסה 23 של יונייטד איירליינס, United Airlines Flight 23, שהייתה אמורה להמריא מנמל התעופה קנדי בניו יורק ללוס אנג'לס בסביבות השעה 9:00 בבוקר. המטוס כבר עשה את דרכו לעבר מסלול ההמראה, אך התעכב בגלל עומס. בזמן ההמתנה פגעו המטוסים החטופים במגדלי התאומים, המרחב האווירי נסגר וטיסה 23 הוחזרה לשער.

טייס המטוס ושלוש דיילות סיפרו בתחקיר על מספר נוסעים שעוררו את חשדם עוד לפני ההמראה. אחד מהם נראה לחוץ והזיע באופן חריג, בעוד קבוצה של ארבעה נוסעים במחלקה הראשונה התעקשה שהמטוס ימריא במהירות. לפי העדויות, אחד מהם אף ביקש להגיע לתא הטייס בטענה שילד שהיה עמם רוצה לראות אותו.

החשדות התגברו לאחר שהמטוס פונה. אנשי צוות על הקרקע דיווחו כי הבחינו באנשים במדים בתוך המטוס, אף שהיה אמור להיות ריק ונעול. בהמשך התגלה כי פתח ברצפת המטוס, שהוביל לאזור שמתחת לתא הנוסעים, היה פתוח. אנשי הצוות סיפרו כי ה-FBI חקר אותם כבר למחרת, והדיילות השתתפו במסדר זיהוי בניסיון לזהות נוסעים חשודים.

התעלומה קיבלה תפנית נוספת לאחר שלפי העדויות נמצאו סכיני חיתוך מוסתרים בכיסי המושבים במחלקה הראשונה של מטוס אחר שחנה בסמוך, שמספר הזנב שלו היה דומה לזה של טיסה 23. הטייס העלה אפשרות שהסכינים נועדו למעשה למטוס שלו, אך הוטמנו בטעות במטוס הלא נכון. "אני מאמין כעת שסביר יותר שכן מאשר שלא – שאנחנו היינו המטוס החמישי", אמר הקברניט טום מנלו.

למרות העדויות והחקירה, אין עד היום הוכחה רשמית שטיסה 23 אכן הייתה חלק מתוכנית הפיגועים. ועדת החקירה הרשמית לאירועי 11 בספטמבר לא קבעה שהיה מטוס חמישי, והטענה לגבי הטיסה נותרה בגדר תיאוריה. אבל עבור אנשי הצוות שהיו עליה באותו בוקר, העיכוב השגרתי לכאורה על מסלול ההמראה ממשיך לעורר גם 25 שנה לאחר מכן את השאלה: האם הוא מנע אסון נוסף?