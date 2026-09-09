תאונה קשה פקדה את צבא בנגלדש במהלך אימון ירי באש חיה שנערך בשטח האימונים הפיקודי התחאזארי במחוז צ'טוגרם שבדרום-מזרח המדינה. פיצוץ פתאומי בתוך טנק מסוג 59 הותיר שני חיילים הרוגים וקצין אחד פצוע באורח קשה.
על פי הנמסר ממטה הסברה של צבא בנגלדש, הפיצוץ התרחש במהלך תרגיל תותחנות שגרתי. כתוצאה מעצמת הפיצוץ בתוך הכלי המשוריין, שני חיילים מצוות הטנק נהרגו במקום. קצין שנפצע באורח קשה הוטס במסוק צבאי ישירות לבית החולים המשולב בבירה דאקה לקבלת טיפול רפואי דחוף.
מטה הסברה של צבא בנגלדש אישר כי פתח בהליכים הנדרשים לבדיקת נסיבות התאונה הקשה. החקירה הרשמית תבחן את הגורמים שהובילו לפיצוץ הקטלני במהלך התרגיל.
הטנק המעורב באירוע הוא מדגם 59, כלי משוריין מיושן מתוצרת סין המבוסס על דגם סובייטי קודם. האירוע הקשה העלה מחדש טענות בנוגע לרמת הבטיחות והתחזוקה של הכלים המשוריינים המשרתים בצבא בנגלדש.
שטח האימונים הפיקודי התחאזארי, שבו התרחש האירוע, משמש באופן שגרתי לתרגילי ירי ואימוני תותחנות של יחידות הצבא במחוז צ'טוגרם.
0 תגובות