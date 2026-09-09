- צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:26 ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

תאונה קשה פקדה את צבא בנגלדש במהלך אימון ירי באש חיה שנערך בשטח האימונים הפיקודי התחאזארי במחוז צ'טוגרם שבדרום-מזרח המדינה. פיצוץ פתאומי בתוך טנק מסוג 59 הותיר שני חיילים הרוגים וקצין אחד פצוע באורח קשה.

על פי הנמסר ממטה הסברה של צבא בנגלדש, הפיצוץ התרחש במהלך תרגיל תותחנות שגרתי. כתוצאה מעצמת הפיצוץ בתוך הכלי המשוריין, שני חיילים מצוות הטנק נהרגו במקום. קצין שנפצע באורח קשה הוטס במסוק צבאי ישירות לבית החולים המשולב בבירה דאקה לקבלת טיפול רפואי דחוף.

צבא בנגלדש ( צילום: שאטרסטוק )