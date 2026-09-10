174 נוסעים נתקפו פאניקה: המטוס צנח בפתאומיות בגובה עצום

174 נוסעים מצאו את עצמם ברגעי חרדה לאחר שמטוס של דלתא איירליינס נאלץ לבצע הנמכה מהירה של כ־27 אלף רגל (בערך 8.23 קילומטר) בתוך כעשר דקות, בעקבות תקלה בלתי צפויה בלחץ האוויר בתא הנוסעים. מסכות החמצן השתחררו מעל ראשי הנוסעים והטיסה הוסטה לנחיתה בלאס וגאס.

האירוע התרחש ב־6 בספטמבר בטיסה 2311 של דלתא, שהמריאה מלוס אנג'לס והייתה בדרכה לסולט לייק סיטי. על המטוס היו 174 נוסעים ושישה אנשי צוות. בעקבות בעיית דחיסה, הצוות החל בהנמכה מהירה לעבר גובה בטוח. בהקלטת הקשר עם פקחי הטיסה נשמע אחד הטייסים מודיע: "דלתא 2311 נמצאת כעת בהנמכה מהירה. אנחנו רוצים לרדת ל־9,000 רגל ואנחנו בדרך ישירה ללאס וגאס". כשפקח הטיסה שאל אם החמצן הופעל, השיב הטייס בחיוב. המטוס נחת בשלום בנמל התעופה הבינלאומי הארי ריד בלאס וגאס והנוסעים ירדו ממנו כרגיל. דלתא העמידה לרשותם מטוס חלופי כדי שיוכלו להמשיך בדרכם והתנצלה על החוויה. לראשונה בעולם: עשרות רובוטים יצאו להפגין נגד הממשלה דני שפיץ | 13:19 טייס קרב אמריקני לשעבר בעל כמעט 40 שנות ניסיון בתעופה הסביר כי תקלה מסוג זה היא "נדירה ביותר" בארצות הברית, וכי במקרה כזה על הטייסים להגיע לגובה בטוח ולנחות בהקדם בשדה תעופה מתאים.