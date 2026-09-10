אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים ( צילום: מסך )

שריפות ענק ממשיכות להשתולל במחוז אנטליה שבדרום-מערב טורקיה, כאשר צוותי הכיבוי נאבקים בלהבות שהתפשטו במהירות באזור אקסו וקספז, סמוך לאזורי מגורים ותיירות. תמונות מהשטח מציגות להבות ענק העולות מתוך היערות וענני עשן סמיכים המכסים את האזור.

השריפה המרכזית פרצה בערב יום שני באזור קראאוז שבמחוז אקסו והתפשטה לשטחי קספז, כאשר רוחות חזקות האיצו את התפשטות האש. הרשויות נאלצו לפנות 254 בתים בארבע שכונות באקסו ובקספז, ובמקביל נסגר זמנית הכביש המחבר בין אנטליה לאיספרטה.

אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 1:00 אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים ( צילום: רשתות ערביות )

היקף הכוחות שהוזעקו למקום ממחיש את עוצמת השריפה. יותר מאלף אנשי צוות, 165 כלי רכב לכיבוי אש, שלושה מטוסים ותשעה מסוקים השתתפו במאמצים לבלום את הלהבות מהקרקע ומהאוויר. שמונה בני אדם נפגעו כתוצאה מהשריפה או מהעשן, בהם שניים שנזקקו לטיפול בעקבות כוויות. "יש לי כאן פתק": הסינים ניסו לאיים על השר מול כולם - התגובה שלו הותירה אותם בהלם כיכר השבת | 09.09.26 טרגדיה בשידור חי: הטנק ירה פגז - שני החיילים עפו לאוויר ומתו במקום | תיעוד קשה כיכר השבת | 09.09.26 גם בעלי החיים באזור נאלצו להימלט מהאש. יותר ממאה כלבים פונו ממקלט לבעלי חיים באקסו והועברו למקום בטוח, כאשר חלקם נזקקו לטיפול בעקבות החשיפה לעשן.

אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:30 אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים ( צילום: רשתות ערביות )

במקביל, דיווחים מאזורי הנופש הסמוכים תיארו עשן שהגיע עד קמר וטקירובה. תיירים דיווחו על ריח חריף של שריפה ועל עשן שהסתיר את ההרים, אולם נכון לדיווחים שנבדקו, אין אינדיקציה לכך שקמר עצמה נמצאת תחת פינוי בשל השריפה הנוכחית.

אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:14 אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים ( צילום: רשתות ערביות )

השריפות אינן מוגבלות לאנטליה בלבד. במקביל מתמודדים צוותי החירום עם מוקדי אש נוספים בדרום טורקיה, בהם במחוזות אדנה ומרסין. הרשויות ממשיכות בפעולות הכיבוי והקירור, כאשר חלק מהשריפות כבר הוגדרו בשליטה ואחרות עדיין דורשות מאמץ משמעותי.