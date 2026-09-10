 דלג לתוכן הראשי
מראות אפוקליפטיים 

אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים 

האש שהתפשטה במהירות במחוז אנטליה אילצה מאות בני אדם להתפנות, בעוד צוותי הכיבוי נאבקים בלהבות מהקרקע ומהאוויר | עשן כבד כבר הורגש באזורי הנופש הסמוכים (חדשות בעולם)

1תגובות
אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים (צילום: מסך)

שריפות ענק ממשיכות להשתולל במחוז אנטליה שבדרום-מערב טורקיה, כאשר צוותי הכיבוי נאבקים בלהבות שהתפשטו במהירות באזור אקסו וקספז, סמוך לאזורי מגורים ותיירות. תמונות מהשטח מציגות להבות ענק העולות מתוך היערות וענני עשן סמיכים המכסים את האזור.

השריפה המרכזית פרצה בערב יום שני באזור קראאוז שבמחוז אקסו והתפשטה לשטחי קספז, כאשר רוחות חזקות האיצו את התפשטות האש. הרשויות נאלצו לפנות 254 בתים בארבע שכונות באקסו ובקספז, ובמקביל נסגר זמנית הכביש המחבר בין אנטליה לאיספרטה.

אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים
אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים (צילום: רשתות ערביות)

היקף הכוחות שהוזעקו למקום ממחיש את עוצמת השריפה. יותר מאלף אנשי צוות, 165 כלי רכב לכיבוי אש, שלושה מטוסים ותשעה מסוקים השתתפו במאמצים לבלום את הלהבות מהקרקע ומהאוויר. שמונה בני אדם נפגעו כתוצאה מהשריפה או מהעשן, בהם שניים שנזקקו לטיפול בעקבות כוויות.

גם בעלי החיים באזור נאלצו להימלט מהאש. יותר ממאה כלבים פונו ממקלט לבעלי חיים באקסו והועברו למקום בטוח, כאשר חלקם נזקקו לטיפול בעקבות החשיפה לעשן.

אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים
אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים (צילום: רשתות ערביות)

במקביל, דיווחים מאזורי הנופש הסמוכים תיארו עשן שהגיע עד קמר וטקירובה. תיירים דיווחו על ריח חריף של שריפה ועל עשן שהסתיר את ההרים, אולם נכון לדיווחים שנבדקו, אין אינדיקציה לכך שקמר עצמה נמצאת תחת פינוי בשל השריפה הנוכחית.

אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים
אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים (צילום: רשתות ערביות)

השריפות אינן מוגבלות לאנטליה בלבד. במקביל מתמודדים צוותי החירום עם מוקדי אש נוספים בדרום טורקיה, בהם במחוזות אדנה ומרסין. הרשויות ממשיכות בפעולות הכיבוי והקירור, כאשר חלק מהשריפות כבר הוגדרו בשליטה ואחרות עדיין דורשות מאמץ משמעותי.

טורקיהפינוי תושביםאנטליהשריפות ביערות
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
קודש ישראל לה' כל אוכליו יאשמו, רעה תבא עליהם נאום ה'!
עמך ישראל

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר