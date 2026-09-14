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לעיני השוטרים

השתלט על הניידת והתרסק לתוך בית: המצלמות קלטו מרדף יוצא דופן

תיעודים יוצאי דופן שפורסמו בימים האחרונים מציגים מרדף חריג באוהיו, שהסתיים בכך שחשוד גנב ניידת משטרה ונסע איתה ישירות לתוך בית מגורים | שבעה שוטרים נפצעו במהלך ההשתלטות על החשוד (מעניין)

המרדף בתיעוד ממצלמות הגוף והרכב
המרדף בתיעוד ממצלמות הגוף והרכב (צילום: Dayton Police Department )

סרטוני מצלמות דשבורד וגוף שפורסמו בימים האחרונים מציגים מרדף חריג בדייטון, אוהיו, שהסתיים בכך שחשוד גנב ניידת ונסע איתה ישירות לתוך בית מגורים.

על פי משטרת דייטון, בסביבות השעה 23:45 הבחינו שוטרים ברכב SUV שנסע במהירות ובצורה מסוכנת דרך זירת תאונת דרכים שבה כבר פעלו שוטרים. לאחר מרדף קצר המשטרה ביצעה תמרון שנועד לעצור את הרכב, והנהג יצא ממנו ונמלט רגלית.

אלא שבשלב הזה האירוע קיבל תפנית יוצאת דופן: לפי המשטרה, החשוד חזר לאזור, נכנס לניידת משטרתית שהייתה במקום ונסע מהמקום למרות הוראות השוטרים. בתיעוד ממצלמת הרכב הוא נשמע כשהוא ממלמל לעצמו מילים לא מובנות במהלך הנהיגה.

בסיום המרדף הניידת פגעה בבית ברחוב סמוך, כאשר לפי הדיווחים הרכב עבר דרך המבנה. שבעה שוטרים נפצעו במהלך ההשתלטות על החשוד, ושני אנשים שהיו בתוך הבית פונו לקבלת טיפול רפואי; לפי הדיווחים, הפציעות שלהם לא היו מסכנות חיים.

החשוד זוהה כטיוון דאשון סטפנס, בן 27, והוא נעצר ב־7 בספטמבר. לפי רישומי מחוז מונטגומרי, הוא עומד בפני מספר אישומים, בהם תקיפה חמורה של שוטר, שוד בנסיבות מחמירות ואי־ציות להוראת שוטר; הדיון הבא בעניינו נקבע ל־14 בספטמבר, והערבות נקבעה על 500 אלף דולר.
משטרהמעצרמרדףויראליאוהיו

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