בג״ץ דן היום (שני) בעתירה שהגישה משפחתו של יובל קסטלמן ז״ל נגד פרקליטות המדינה, בעקבות סגירת התיק נגד השוטרים שהיו מעורבים בטיפול באירוע הירי ובאי חקירתו. במהלך הדיון מתח שופט בית המשפט העליון דוד מינץ ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה, אך הבהיר כי אין עילה להתערבות בית המשפט.

״מה שאנחנו אומרים זה קשה, אני לא נוהג לומר כך. יש פה רשלנות ורשלנות פושעת והתנהגות לא מקצועית קשה, אבל אין פער שדורש התערבות בית המשפט״, אמר השופט מינץ במהלך הדיון.

בעקבות עמדת השופטים, בית המשפט המליץ לבני משפחת קסטלמן למשוך את העתירה. המשפחה יצאה להתייעצות כדי להחליט אם לקבל את ההמלצה או לעמוד על המשך בירור העתירה.

העתירה הוגשה כחלק ממאבקם של משה קסטלמן, אביו של יובל, ובני המשפחה לבירור ההתנהלות המשטרתית לאחר הירי. המשפחה טוענת כי האירוע החמור לא נחקר בזמן וכי המשטרה סגרה את הטיפול מבלי שנבדקו כל הראיות שהיו בידיה.

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בסרטון המתעד את האירוע נראה החייל אביעד פריג׳ה יורה ביובל, אף שיובל הרים את ידיו, השליך את המעיל ואת הנשק והתחנן על חייו. לפי המידע שהציגה המשפחה, הסרטון הגיע לידי המשטרה בשלב מוקדם, אך הדבר לא הוביל לעצירת ההליך ולפתיחת חקירה מלאה של נסיבות הירי.

למרות חומרת התיעוד, המשטרה שחררה את גופתו של יובל לקבורה. בהמשך נאלצה המשפחה להסכים להוצאת הגופה מהקבר, כדי לאפשר את המשך הבדיקות בפרשה. מבחינת בני המשפחה, מדובר בעוול נוסף שנגרם בעקבות הטיפול הראשוני באירוע.