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שרה נתניהו דורשת 5 מיליון שקל ומאיימת בתביעת ענק

רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו מסרבת להתנצל על דבריה בערוץ 14 ודורשת מאייל גילר 5 מיליון שקל, תוך איום בתביעה של 10 מיליון שקל לפחות (משפט)

שרה נתניהו - אילוסטרציה (צילום: Arie Leib Abrams/Flash90)

רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, דורשת מאייל גילר פיצוי של 5 מיליון שקל ומזהירה מפני תביעה בסכום שלא יפחת מ־10 מיליון שקל אם הדרישה לא תיענה. במכתב מענה מהיום (חמישי), המופנה לעורכי דינו של גילר, דוחה עורך דינה, אוריאל ניזרי, את הטענות שהועלו בעקבות דבריה בריאיון לערוץ 14 בנוגע לפרשת הצתת הפחים.

"מרשתי לא תתנצל, לא תסיר דברים ולא תשלם ולו שקל שחוק אחד למרשכם", כתב ניזרי. לדבריו, נתניהו תפעל באמצעים המשפטיים העומדים לרשותה כדי להגן על זכויותיה ולבלום את מה שהוא מתאר כניסיון להלך עליה אימים.

המכתב נכתב בתשובה לפניית באי כוחו של גילר מ־8 בספטמבר. ניזרי טוען כי בדבריה של נתניהו בריאיון לא היה משום לשון הרע, וכי היא לא הציגה עובדות חדשות אלא הביעה את דעתה על האירועים ואת תחושת האיום שחוותה.

"דבריה של מרשתי שיקפו אמת עובדתית צרופה לשיטתה ולדעתה ואין בכתב האישום בכדי לשלול זאת", נכתב. עוד טען עורך הדין כי כאשר נתניהו תיארה איום על חייה ועל חיי הקרובים אליה, היא תיארה מציאות מסוכנת שנכפתה עליה.

לצד דחיית הטענות, ניזרי מעלה במכתב האשמות חריפות נגד גילר ואחרים. לטענתו, הם פעלו באופן מתוכנן ומאורגן ליצירת "טבעת אש סביב בית ראש הממשלה", ובהמשך פעלו לשיבוש חקירת המשטרה ולהעלמת ראיות. הוא טוען גם כי המעשים הביאו לשריפת רכב וכמעט לשריפת בניין מגורים על יושביו. אלה טענות המועלות במכתב מטעם נתניהו.

ניזרי מוסיף וטוען כי הפנייה לנתניהו נועדה להשתיק אותה, וכי היא מקימה לה עילות תביעה בגין לשון הרע. במכתב נמסר גם כי בכוונתה להגיש נגד גילר תביעה אזרחית נגררת לפלילים אם יורשע בהליך הפלילי, בגין הנזקים שלטענתה נגרמו לה.

בסיום מציב עורך הדין דרישה כספית: אם גילר יעביר לנתניהו 5 מיליון שקל, לא תוגש תביעה. אחרת, הוא מזהיר מפני הליכים משפטיים, ובהם תביעה כספית של לפחות 10 מיליון שקל, לצד הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. המכתב מסתיים בהבהרה: "מכתב התראה נוסף לא ישלח".
הצתהשרה נתניהולשון הרע

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